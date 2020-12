Le Vivo V20 Pro 5G avec une double caméra selfie sera lancé aujourd’hui à 12 heures: tout ce que nous savons

L’équipe de nouvelles de tech202 déc.2020 09:47:49 IST

Vivo lancera aujourd’hui le troisième smartphone – Vivo V20 Pro – sous sa série de smartphones Vivo V20. La série comprend déjà Vivo V20 et Vivo V20 SE. Vivo V20 Pro et a fait ses débuts en Thaïlande en septembre. La société a confirmé que le prochain téléphone sera livré avec une double caméra selfie qui comprendra un capteur principal de 44 MP et un objectif ultra grand angle de 8 MP. Le smartphone prendra en charge la charge rapide de 33 W et la connectivité 5G. Le lancement aura lieu à 12 heures aujourd’hui en Inde.

Capturez tout ce qui vous entoure avec le # Slimmest5G # vivoV20Pro avec autofocus oeil 44MP et caméra frontale super grand angle 8MP. Capture @TechnicalGuruji EN DIRECT sur sa chaîne YouTube pour le lancement le 2 décembre à 12h.#DelightEveryMoment pic.twitter.com/CZBrxZOi0B – Vivo Inde (@Vivo_India) 1 décembre 2020

Spécifications attendues du Vivo V20 Pro

Selon la variante thaïlandaise, le Vivo V20 Pro proposera probablement un écran Full HD + AMOLED de 6,44 pouces. Il devrait être alimenté par le chipset Snapdragon 765G et offrir 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Pour la photographie, le smartphone comportera une configuration à double caméra frontale placée à l’intérieur d’une encoche. La configuration de la caméra frontale comprendra un capteur principal de 44 MP et un objectif ultra grand angle de 8 MP. Il comportera également une configuration de triple caméra arrière qui abritera un capteur principal Samsung ISOCELL GW1 de 64 MP.

Le Vivo V20 Pro sera probablement équipé d’une batterie de 4000 mAh prenant en charge une charge rapide FlashCharge de 33 W.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂