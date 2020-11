Le vison échappé pourrait propager le coronavirus aux animaux sauvages

Plus de 100 visons infectés par le SRAS-CoV-2 peuvent avoir échappé des fermes à fourrure danoises, augmentant le risque que ces évadés puissent propager le nouveau coronavirus aux animaux sauvages, créant un nouveau réservoir pour le virus, The Guardian a rapporté .

«Chaque année, quelques milliers de visons s’échappent», et cette année, environ 5% de ces animaux échappés pourraient avoir été infectés par le SRAS-CoV-2, a déclaré Sten Mortensen, directeur de la recherche vétérinaire à l’Administration vétérinaire et alimentaire danoise. Gardien. Ces visons peuvent propager le coronavirus aux animaux sauvages, alors même que des millions de visons encore dans les fermes sont abattus pour empêcher la propagation du virus.

Après que plusieurs centaines de fermes ont signalé des infections au SAR-CoV-2 parmi leurs vison , le gouvernement danois a ordonné que tous les visons du pays soient abattus, pour empêcher la propagation de la maladie, 45Secondes.fr précédemment rapporté . En circulant chez le vison, le virus s’était ramassé mutations génétiques , ont découvert les autorités sanitaires, et ce virus mutant s’est propagé du vison à un petit nombre d’humains. Les autorités craignaient que si le virus mutant se propageait à plus de personnes, il pourrait potentiellement Vaccins contre le covid-19 moins efficace.

Les experts avaient des doutes à propos de cette affirmation, notant qu’il n’y a pas suffisamment de preuves que le virus muté serait résistant à vaccins . En outre, le gouvernement danois ne peut légalement ordonner aux agriculteurs d’abattre des animaux sains, L’Associated Press a rapporté ; cependant, malgré la légalité douteuse de l’ordonnance, plus de 10 millions des quelque 17 millions de visons du Danemark ont ​​déjà été abattus.

Aucun nouveau cas de vison mutant virus sont apparus au cours des deux dernières semaines – mais maintenant, les autorités préviennent que le virus pourrait encore se propager, inaperçu, dans la nature.

En général, les visons sont des «créatures très solitaires», de sorte que le risque qu’ils transmettent le virus à d’autres animaux peut être faible, a noté Mortensen. Les animaux sensibles, tels que les chats en liberté et les membres de la famille des belettes, seraient plus susceptibles d’attraper le virus en mangeant des visons infectés ou en entrant en contact avec leurs excréments, a-t-il déclaré. Par exemple, les populations sauvages de putois d’Europe (Mustela putorius), un proche parent des furets et des visons, se trouve au Danemark, selon un rapport du Journal de zoologie .

S’il est autorisé à se propager sans contrôle chez les animaux sauvages, le SRAS-CoV-2 pourrait continuer à circuler dans différentes espèces et constituer une « menace pandémique permanente pour les humains et les animaux », a déclaré Marion Koopmans, responsable de la viroscience à l’Université Erasmus de Rotterdam aux Pays-Bas. Gardien. Il est également possible que, à mesure que le virus circule, il mute pour infecter un plus large éventail d’espèces animales qu’il ne le fait actuellement, a déclaré Joanne Santini, microbiologiste à l’University College London, au Guardian.

Les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède et les États-Unis ont tous signalé des infections par le SRAS-CoV-2 chez des visons d’élevage et ont abattu des milliers d’animaux en conséquence. Coronavirus Des vaccins contre le vison sont actuellement en cours de développement aux États-Unis, dans le but de protéger les animaux et l’industrie de l’élevage du vison, selon The Guardian. Mais des représentants de Humane Society International ont argumenté que tous les animaux devraient être abattus et l’industrie dissoute, à la fois pour éviter les souffrances évitables du vison et pour réduire la risque de futures pandémies .

