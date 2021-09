Le virus Ebola peut rester en sommeil chez les survivants et déclencher des épidémies même cinq ans après les infections : étude

in

Les survivants d’Ebola peuvent rechuter et déclencher des épidémies au moins cinq ans après l’infection, et un suivi à long terme des anciens patients est nécessaire pour éviter des poussées dévastatrices, selon de nouvelles recherches.

Les scientifiques savaient déjà qu’Ebola pouvait rester en sommeil chez les survivants, dont le test est négatif car le virus se trouve dans les tissus plutôt que de circuler dans le sang.

Mais l’analyse d’une épidémie cette année en Guinée, publiée mercredi dans la revue Nature, a révélé que ces « réservoirs de virus » semblaient capables de se réveiller et de provoquer de nouvelles infections et transmissions des années plus tard.

Pour retracer la source de l’épidémie en Guinée, qui impliquait 16 cas confirmés, dont 12 sont décédés, les chercheurs ont analysé les génomes d’échantillons de plusieurs patients.

On pense généralement que les épidémies d’Ebola résultent de la « propagation » du virus d’un animal hôte à un humain.

Mais l’analyse a montré que la souche guinéenne était pratiquement identique à celle d’une vague 2013-16.

Si le virus avait circulé activement dans la communauté depuis, il aurait accumulé un certain nombre de mutations au fur et à mesure de sa propagation.

Au lieu de cela, le virus de 2021 n’a connu que 12 changements, « beaucoup moins que ce à quoi on pourrait s’attendre… pendant six ans de transmission interhumaine soutenue ».

Cela suggère fortement que la source était un virus réactivé qui était resté en sommeil chez un survivant, a déclaré Alpha Keita, chercheur à l’Université de Montpellier qui a dirigé l’étude.

« C’est le délai le plus long connu entre la fin déclarée d’une épidémie et une résurgence virale », a-t-il déclaré à l’AFP.

« C’est un nouveau paradigme : la possibilité que la transmission d’un individu infecté lors d’une épidémie précédente puisse être à l’origine d’une nouvelle épidémie. »

Comment et pourquoi un virus Ebola dormant se réveille soudainement et rend malade une personne reste un mystère, bien qu’il existe des indices alléchants.

Parfois, un pic d’anticorps Ebola peut être détecté chez les survivants à un moment donné – un signe possible que le corps réagit à un virus résurgent.

Environ les deux tiers des survivants d’Ebola ont des taux d’anticorps élevés même cinq ans après l’infection, mais « la question à poser est de savoir ce qui se passe s’il y a une résurgence chez les personnes dont l’immunité a chuté », a déclaré Keita.

Craintes de stigmatisation

Les résultats de l’étude ont « des implications considérables pour la santé publique et les soins aux survivants d’Ebola », a déclaré Robert F. Garry de la faculté de médecine de l’Université de Tulane.

« Les humains peuvent désormais être ajoutés à la liste des hôtes intermédiaires qui peuvent servir de » réservoirs « à long terme pour le virus Ebola et déclencher de nouvelles épidémies », a-t-il écrit dans une revue commandée par Nature.

Il est nécessaire de donner la priorité aux agents de santé pour la vaccination et de surveiller les survivants d’Ebola pour détecter les signes d’une poussée, a-t-il ajouté.

Keita a déclaré qu’une définition plus large du « survivant d’Ebola » est désormais nécessaire, au-delà de ceux qui ont lutté contre les symptômes.

Même les individus asymptomatiques « pourraient être le point de départ » d’une épidémie, a-t-il averti.

« Nous avons besoin d’un véritable protocole de suivi à long terme … afin que nous puissions détecter à temps une résurgence de personnes précédemment infectées. »

Il a toutefois averti que le suivi devait être effectué avec prudence pour éviter l’ostracisme des survivants, un point repris par Trudie Lang, directrice du Global Health Network de l’Université d’Oxford.

« Ces personnes sont considérées par certains comme des héros pour leur survie », a-t-elle déclaré.

« Pourtant (ils) pourraient aussi être stigmatisés et exclus s’il y a une crainte que ces individus présentent un risque. »

Lang, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré qu’elle offrait de « nouveaux résultats impressionnants ».

L’étude illustre « ce que nous ne comprenons toujours pas, mais que nous devons vraiment apprendre, si nous voulons faire face à ces menaces dangereuses », a-t-elle ajouté.

À l’avenir, Keita souhaite voir des travaux sur les causes de la résurgence virale et des recherches sur l’éradication des réservoirs d’Ebola chez les survivants.

« Nous devons considérer Ebola comme un problème mondial », a-t-il déclaré.

« Chaque individu exposé au virus qui a eu une forte réponse sérologique (anticorps) pourrait être le point de départ d’une nouvelle résurgence. »

