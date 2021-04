« Le virus créé en laboratoire »: le canular viral sur TikTok (mais pour le réseau social il n’enfreint pas les règles)

Une vidéo diffusant de fausses informations sur l’origine du Coronavirus a atteint 2,3 millions de vues sur TikTok, collectant près de 100000 partages en dehors du réseau social chinois et alimentant la propagation de canulars sur un élément désormais clair: le virus est d’origine animale, comme le montrent les études et enquêtes de l’année dernière. C’est le revers de la médaille de l’algorithme TikTok, qui en quelques heures peut rendre un contenu viral même s’il contient des informations incorrectes. Les contrôles sur le contenu de Covid n’étaient d’aucune utilité: la vidéo devenue virale n’est pas seulement accompagnée de la bannière contenant des informations sur la pandémie, mais selon le réseau social « elle n’enfreint pas les directives de la communauté ».

Au centre de la vidéo publiée par le compte italien @ anti.sosa se trouve un vieux canular: c’est le clip du TGR Leonardo est devenu viral en mars dernier et s’est concentré sur un rapport daté du 16 novembre 2015 dans lequel il était question de la création d’une chimère de « supervirus » dans un laboratoire chinois, obtenue en rassemblant une protéine extrapolée d’un coronavirus de chauve-souris sur le coronavirus du SRAS adapté à poussent chez les souris. Immédiatement après l’épidémie de coronavirus SRAS-CoV-2, la vidéo a été filmée par certaines personnes (et par certains membres de la Ligue, dont Matteo Salvini) avec l’intention d’associer les deux virus pour démontrer la naissance du nouveau virus à cette expérience. Bien sûr, rien de tout cela n’est vrai.

La corrélation entre le « supervirus » montré en 2015 par TGR Leonardo et le Coronavirus actuel a été immédiatement niée, pourtant l’utilisateur en question, poussé par l’envie de faire des visualisations, a décidé de le proposer à nouveau en introduisant la vidéo avec la phrase « Alors je vous dites que le covid a été créé en laboratoire. » Le récit, en revanche, ne semble pas nouveau dans l’idée de contenu limite pour créer de l’engagement: des histoires d’horreur aux contes dérangeants, mais aussi d’autres canulars qui échappent incroyablement aux contrôles de TikTok. La seule mesure que le réseau social semble avoir prise à l’encontre de l’utilisateur est l’application d’un avertissement indiquant la présence de contenus sensibles. La vidéo contenant le canular sur le virus, cependant, est libre de circuler sans avertissement.

C’est un énorme dommage pour la lutte contre la désinformation: à ce jour, le contenu contenant les informations erronées sur l’origine du virus a totalisé 2,3 millions de vues, près de 100 000 partages, 450 000 likes et 9 000 commentaires. Des chiffres énormes qui indiquent une immense propagation du canular, mais non accompagnés de la bannière qui vous ramène à la bonne page d’informations sur le virus. En bref, il y a un contenu qui a créé plus d’engagement que la publication de Matteo Salvini (signalée par Facebook comme une fausse nouvelle en mars dernier) qui circule parmi l’ensemble de l’utilisateur italien de TikTok. Et que font les réseaux sociaux? Cela ne l’élimine pas. Nous avons essayé de le signaler via le bouton approprié dédié à la désinformation sur le Coronavirus. Le résultat? « Nous sommes arrivés à la conclusion que le contenu ne viole pas le règlement de notre communauté » est la réponse qui nous a été renvoyée par l’application. Une négligence inacceptable dans un moment délicat comme celui-ci.

Parce que la vidéo est un canular

A partir du séquençage du génome du coronavirus SARS-CoV-2, disponible dans toutes les bases de données internationales depuis l’année dernière, on peut aisément voir qu’il s’agit d’une molécule d’ARN d’environ 30 000 bases contenant 15 gènes. Selon l’étude « Aucune preuve crédible à l’appui des allégations de l’ingénierie de laboratoire du SRAS-CoV-2 » publiée dans la revue Emerging Microbes & Infections, le coronavirus à l’origine de la pandémie diffère du virus créé en laboratoire de plus de 5000 bases ou nucléotides. Par ailleurs, explique le rapport TGR Leonardo, le «supervirus» de 2015 a été créé en exploitant un coronavirus adapté aux souris, alors que le génome du SRAS-CoV-2 ne soulignait aucune relation avec ces animaux. Pour souligner l’animal d’origine du SRAS-CoV-2, il y a maintenant plusieurs études et l’enquête de l’OMS, qui ces derniers jours a défini l’origine du pathogène en laboratoire comme « extrêmement improbable ».

