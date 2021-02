Le vieux Steve Rogers était-il toujours présent dans le MCU? Le directeur de Endgame donne sa réponse définitive

Tandis que Avengers: Fin de partie essayé de résoudre tous les fils de l’intrigue qui avaient été créés au cours d’une décennie de films, les fans étaient encore en train de se gratter la tête sur certains problèmes. L’une des plus grandes questions était que Captain America avait voyagé dans le temps pour vivre sa vie avec Peggy Carter avant de se présenter à nouveau dans le présent en tant que vieux Steve Rogers pour donner son bouclier à Sam Wilson, cela signifie-t-il qu’il y avait toujours eu deux versions du personnage du MCU, du super-héros et du super-héros à la retraite marié à Peggy? Joe Russo, qui a codirigé Fin du jeu aux côtés de son frère Anthony, avait ceci à dire sur toute l’énigme.

« Cap aurait dû retourner à la chronologie principale. C’est quelque chose que oui, il aurait été dans une réalité de branche et serait retourné à la chronologie principale pour donner ce bouclier à Sam. Dans notre logique interne que nous avons défini dans la salle, c’était le choix que nous avons fait en fonction de tout ce qui s’est passé. Il aurait été dans une réalité de branche et aurait ensuite dû passer à cela. Alors, il a sauté l’un à l’autre, n’est-ce pas? le bouclier. «

Assez confus encore? Il y a plus. Alors que Russo semble confiant que le vieux Steve Rogers existait dans une chronologie distincte et n’est revenu dans le nôtre que lorsqu’il était temps de passer le bouclier à Sam Wilson, les scénaristes du film, Christopher McFeely et Stephen Markus, ont une vision différente. le problème. Dans une interview précédente, Markus a déclaré qu’il y avait en effet deux Steve Rogers présents tout au long de la chronologie du MCU.

« C’est notre théorie. Nous ne sommes pas des experts du voyage dans le temps, mais l’Ancien déclare spécifiquement que lorsque vous retirez une pierre de l’infini d’une chronologie, cela crée une nouvelle chronologie. Donc, Steve revenir en arrière et simplement être là ne créerait pas un nouveau Je rejette donc la théorie « Steve est dans une réalité alternative ». Je crois qu’il y a simplement une période dans l’histoire du monde d’environ 48 à maintenant où il y a deux Steve Rogers. l’un d’eux est gelé dans la glace. Ce n’est donc pas comme s’ils se heurteraient. «

De tels paradoxes expliquent pourquoi les écrivains essaient d’éviter complètement les histoires de voyage dans le temps. Quelle que soit la théorie que vous choisissez de croire, au moins nous pouvons tous convenir que Steve embrasse Sharon Carter dans Captain America: guerre civile est devenue bizarre à regarder maintenant qu’elle s’est révélée être sa nièce du côté de Peggy de la famille.

Réalisé par Joe et Anthony Russo, Avengers: Fin de partie stars Robert Downey Jr. comme Iron Man, Chris Evans comme Capitaine Amérique, Mark Ruffalo comme Bruce Banner, Chris Hemsworth comme Thor, Scarlett Johansson comme Black Widow, Jeremy Renner comme Hawkeye, Brie Larson comme Captain Marvel, Paul Rudd comme Ant-Man, Don Cheadle comme War Machine, Karen Gillan comme Nebula, Danai Gurira comme Okoye et Bradley Cooper comme Rocket, avec Gwyneth Paltrow Pepper Potts, Jon Favreau comme Happy Hogan, Benedict Wong comme Wong, Tessa Thompson comme Valkyrie et Josh Brolin comme Thanos. podcasts.apple.com nous a donné cette information en premier.

Sujets: Captain America, Avengers