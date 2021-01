Le vieil homme Steve n’était pas le plan pour l’adieu de Chris Evans au MCU dans Avengers: Endgame

Avengers: Fin de partie était, haut la main, un vrai secoueur de larmes, à commencer par Hawkeye perdant sa famille, le « Je t’aime 3000 », la mort déchirante de Black Widow, à Iron Man se sacrifiant pour sauver le monde de la colère de Thanos. Et juste au moment où nous pensions que les moments tristes étaient terminés, nous rencontrons un Captain America âgé (joué par Chris Evans) qui, enfin, raccroche le bouclier et le passe à Sam Wilson. Mais selon Anthony Mackie, ce n’est pas ainsi que les patrons de Marvel avaient initialement planifié la scène.

Dans Avengers: Fin de partie, après que les Avengers aient vaincu Thanos avec succès et organisé des funérailles pour Tony Stark, Cap s’est porté volontaire pour voyager dans le passé pour ramener les Infinity Stones ainsi que Mjolnir à leurs échéances respectives. Mais alors que Bruce Banners, Bucky et Sam attendent, Cap ne revient pas comme prévu. Alors que Sam craint que quelque chose n’ait mal tourné et demande avec colère à Banner de ramener Cap, Bucky souligne un homme âgé assis seul sur un banc au bord de la rivière qui s’avère être une version beaucoup plus ancienne de son ami et allié, Steve Rogers.

Il est révélé que Capitaine Amérique décida de ne pas revenir après avoir placé les pierres et le marteau à leur place et resta plutôt dans le passé pour vivre sa vie avec Peggy Carter. Bien que cela soit devenu la scène d’adieu de Chris Evans dans le MCU, selon les plans initiaux des studios Marvel, il n’était même pas censé y être.

Récemment, Mackie est apparu sur Le Jess Cagle émission sur SiriusXM pour promouvoir son prochain film, Fil extérieur, et a donné des détails sur la façon dont trois acteurs plus âgés ont été mis en jeu une version véritablement plus ancienne de Steve Rogers. Mais Marvel Studios a finalement choisi Chris Evans à la place.

« Et bien, c’est drôle qu’ils voulaient en fait choisir un vieux mec pour jouer Chris Evans. Alors ils ont amené comme trois acteurs. Ils sont comme, aucun de ceux-ci, comme ça, n’est pas à quoi Chris ressemblera quand il sera vieux. Comme , il va, il est comme George Clooney. Il va avoir 95 ans et toujours aussi beau, vous savez? Alors ils, ils ont amené une équipe de maquillage, des prothèses et du maquillage et en ont fait un vieil homme. Et quel talent d’acteur Chris est-ce que ça a vraiment fonctionné comme lui, il a réussi avec sa voix et tout. Il a fait un excellent travail. «

Comme vous vous en souvenez, Captain America a transmis son bouclier à Sam et non à son meilleur ami Bucky, sachant que le premier possède le cœur nécessaire pour le manier. Maintenant, nous pensions que cela annulerait effectivement tout doute persistant quant à savoir qui serait le nouveau Cap. Eh bien, nous nous sommes trompés car, a clarifié Mackie, Sam n’a jamais « accepté ou dit que je serais Captain America » ​​et ainsi, la prochaine série Disney + va aborder cet éléphant dans la salle.

« Le spectacle, l’idée du spectacle est fondamentalement, vous savez, et à la fin de Avengers: Fin de partie, Cap a décidé qu’il partait à la retraite et il m’a demandé si je prendrais le bouclier, mais à aucun moment, ai-je accepté ou ai-je dit que je serais Captain America », clarifia Mackie. « Donc, la série suit la ligne de qui va prendre le bouclier et qui va être Captain America si Steve ne revient pas. »

Alors, oui, tandis que Steve Rogers de Chris Evans continuera à être « le cul de l’Amérique ». nous ne savons toujours pas qui sera le prochain Captain America … du moins jusqu’à Le faucon et le soldat de l’hiver fait ses débuts sur Disney + le 19 mars 2021. La nouvelle à nous via l’émission The Jess Cagle.

Sujets: Avengers 4, Captain America