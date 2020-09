Le vaccin russe contre le coronavirus produit une réponse immunitaire dans les premiers essais

Un candidat vaccin contre le coronavirus développé en Russie a déclenché une réponse immunitaire et n’a pas provoqué d’effets indésirables graves dans les premiers essais, selon de nouvelles données publiées aujourd’hui (4 septembre).

Ces données ont été publiées des semaines après que la Russie a annoncé qu’elle avait approuvé son vaccin pour la population générale (mais ne l’avait en fait approuvé que pour un petit groupe de personnes), a rapporté Live Science, suscitant les critiques d’experts de la santé publique qui ont déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de données. pour prouver que le vaccin était sûr et efficace.

Les premiers résultats des essais cliniques de phase 1 / phase 2 «Sputnik V» ont été publiés aujourd’hui dans la revue The Lancet. Entre le 18 juin et le 3 août, les chercheurs ont recruté 76 participants en bonne santé âgés de 18 à 60 ans pour recevoir le vaccin candidat, développé par l’Institut de recherche Gamaleya en épidémiologie et microbiologie, dans l’un des deux hôpitaux russes.

Les chercheurs ont testé deux formes différentes de vaccin, à base d’adénovirus affaiblis armés de gènes codant pour la protéine de pointe du coronavirus – que le virus utilise pour envahir les cellules humaines. Ce type de vaccin est appelé vaccin à base de vecteur car il utilise un virus affaibli (un vecteur) pour fournir des informations génétiques du pathogène au corps afin de stimuler la réponse immunitaire, selon un tour d’horizon des vaccins Live Science. Plusieurs autres vaccins candidats, tels que ceux développés par Johnson & Johnson, l’Université d’Oxford / AstraZeneca et CanSino Biologics sont également fabriqués à partir d’adénovirus affaiblis.

L’essai n’incluait pas de groupe témoin ni de groupe de comparaison de personnes ayant reçu une injection placebo au lieu du vaccin actif, une limitation que les auteurs ont notée dans l’étude. Un groupe témoin est généralement un élément clé des essais cliniques pour aider à garantir que les effets observés sont uniquement dus au vaccin lui-même et non à un facteur extérieur.

Au total, 18 volontaires ont reçu une formulation, 18 autres ont reçu l’autre et 40 personnes ont reçu les deux. «Les deux formulations de vaccins étaient sûres et bien tolérées», ont écrit les chercheurs dans l’article. Les effets indésirables les plus fréquents étaient légers: douleur au point d’injection, augmentation de la température corporelle, maux de tête, asthénie (faiblesse physique ou manque d’énergie) et douleurs musculaires et articulaires. Ces effets bénins étaient similaires à ceux provoqués par d’autres vaccins contre l’adénovirus et il n’y avait pas d’effets indésirables graves, ont écrit les chercheurs. Les participants ont été suivis pendant 28 jours (et après 42 jours pour les participants de phase 2) et seront suivis jusqu’à 180 jours, selon la recherche.

Le vaccin a généré une réponse immunitaire chez tous les participants, incitant le système immunitaire à produire des anticorps neutralisants (molécules qui peuvent s’accrocher au virus et l’empêcher d’infecter les cellules) et d’autres cellules immunitaires, telles que les cellules T, contre le coronavirus.

Les chercheurs ont noté dans l’article que les niveaux d’anticorps neutralisants étaient inférieurs à ceux rapportés pour le vaccin de l’Université d’Oxford et d’autres vaccins, tels que ceux de Moderna basés sur la technologie de l’ARN messager (ARNm). Mais le niveau d’anticorps neutralisants était comparable à la quantité d’anticorps neutralisants que le corps développe naturellement chez les patients qui se remettent du COVID-19.

Semblables aux études précédentes, ces résultats sont “encourageants mais modestes”, ont déclaré Naor Bar-Zeev, professeur associé à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health et le Dr Tom Inglesby, directeur du Center for Health Security de la Bloomberg School. of Public Health, écrit dans un commentaire d’accompagnement également publié le 4 septembre dans The Lancet. «L’immunogénicité est de bon augure, bien que rien ne puisse être déduit de l’immunogénicité dans les groupes plus âgés, et l’efficacité clinique de tout vaccin COVID-19 n’a pas encore été démontrée.

En d’autres termes, il n’y a aucun moyen de savoir si la même réponse immunitaire se produirait chez les personnes âgées, et nous ne savons pas encore si le vaccin prévient réellement l’infection.

Montrer qu’un vaccin COVID-19 est sûr sera “crucial” pour que le public fasse confiance au vaccin et soit prêt à l’obtenir, ont-ils écrit. “Les résultats de sécurité jusqu’à présent sont rassurants, mais les études à ce jour sont trop petites pour traiter des événements indésirables graves moins courants ou rares”, ont écrit les chercheurs.

Le 26 août, des chercheurs de l’Institut de recherche Gamaleya sur l’épidémiologie et la microbiologie ont reçu l’autorisation de mener un essai de phase 3, qui teste le médicament sur un grand groupe de personnes et constitue le seul moyen de montrer qu’un vaccin est à la fois sûr et efficace. L’essai devrait recruter 40 000 personnes et inclure un placebo, selon Clinicaltrials.gov.

Publié à l'origine sur Live Science.

