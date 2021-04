Le vaccin Pfizer a besoin d’une troisième injection de rappel à 9 mois

Magnien Inhal'Air Chambre d'Inhalation de 9 mois à 6 ans

Description : Ce dispositif médical a spécialement été développé pour les enfants de 9 mois à 6 ans. La chambre d'inhalation sans latex et sans bisphénol A est constituée de polycarbonate transparent et est munie de 2 valves en silicone (et d'un jeu de valves de rechange). Son adaptateur universel est compatible avec tous les aérosols doseurs disponibles à ce jour. La chambre d'inhalation Inhaler Visiomed permet l'administration des thérapeutiques inhalées, facilite la diminution de la vitesse des particules et permet de réduire leur taille tout en améliorant leur dépôt au niveau pulmonaire et en réduisant le dépôt oropharyngé. Indications : Indiqué dans le cas d'un traitement par un médicament sous forme d'aérosol. Adapté aux enfants de 9 mois à 6 ans. Conseils d'utilisation : Après avoir bien agité votre aérosol-doseur, le placer dans l'embout adapté sous la chambre. Placer le masque pédiatrique fixé à la chambre sur le visage de l'enfant. Maintenir le masque pour qu'il soit bien hermétique. Libérer une dose de l'aérosol tout en maintenant le masque sur le visage. S'assurer que l'enfant respire lentement et profondément. Attendre au moins 30 secondes avant de libérer une seconde dose de médicament. Se référer au traitement de votre médecin. Conditionnement : Boîte contenant 1 masque pédiatrique.