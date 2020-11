Le vaccin Oxford promet une immunité de 90%

Le médicament britannique AstraZeneca a annoncé lundi (23) que son vaccin potentiel contre le nouveau coronavirus pourrait être efficace à environ 90%, sans aucun effet secondaire grave, donnant au monde un autre outil important dans la lutte contre la pandémie de covid-19. .

Le vaccin, développé par l’Université d’Oxford, était efficace à 90% pour prévenir la maladie lorsqu’il était administré en une demi-dose et, au moins un mois plus tard, en une dose complète, selon les données de l’étude clinique avancée menée au Royaume-Uni et au Royaume-Uni. Brésil.

Aucun effet de sécurité grave lié au vaccin n’a été confirmé et il a été bien toléré dans tous les schémas posologiques, selon les données.

«L’efficacité et l’innocuité de ce vaccin confirment qu’il sera très efficace contre le ccvid-19 et aura un impact immédiat dans cette urgence de santé publique», a déclaré Pascal Soriet, président exécutif d’AstraZeneca, dans un communiqué.

Le fabricant de médicaments aura 200 millions de doses du vaccin d’ici la fin de cette année, avec 700 millions de doses prêtes dans le monde d’ici la fin du premier trimestre de 2021, a déclaré lundi Pam Cheng, responsable des opérations de la société.

L’efficacité du vaccin dépendait de la posologie et tombait à 62% lorsqu’il était appliqué en deux doses complètes au lieu d’une demi-dose lors de la première inoculation. Les scientifiques ont cependant averti que ce fait ne devrait pas être considéré comme une indication qu’il est moins utile que les vaccins de Pfizer et Moderna, qui ont évité 95% des cas, selon les données préliminaires des tests de stade avancé.

«Je pense qu’il est vraiment insensé de commencer à essayer de séparer ces trois (Pfizer / Moderna / Astra) sur la base d’extraits de communiqués de presse sur les données de phase 3 (d’essais cliniques)», a déclaré Danny Altmann, professeur d’immunologie à l’Imperial College de Londres.

« Pour une vue d’ensemble, je soupçonne que d’ici un an, nous utiliserons les trois vaccins avec une protection d’environ 90% – et nous serons beaucoup plus heureux. »

Les scientifiques ont également déclaré que le vaccin AstraZeneca pourrait présenter des avantages. «L’important, d’après ce que nous avons entendu, c’est que le vaccin prévient l’infection, pas seulement la maladie. Ceci est important, car le vaccin peut réduire la propagation des virus et protéger les personnes vulnérables contre les maladies graves », a déclaré Peter Horby, professeur de santé mondiale et d’infections émergentes à l’Université d’Oxford.

Le vaccin AstraZeneca peut également être distribué avec plus de bonheur car il peut être conservé au réfrigérateur, contrairement aux immuniseurs de Pfizer et Moderna, qui doivent être conservés congelés. Cela peut rendre le vaccin AstraZeneca plus facile à transporter et à stocker dans le monde, en particulier dans les pays les plus pauvres.

Le ministère de la Santé du Brésil a conclu un accord pour acheter des doses du vaccin potentiel à AstraZeneca, ainsi que pour le futur transfert de technologie et la production locale de l’immuniseur à la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz).