Le vaccin J&J COVID-19 dans les limbes alors que les pays recherchent des preuves d’un problème de coagulation sanguine

Le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson restera dans les limbes pendant un moment plus longtemps après que les conseillers en santé du gouvernement ont déclaré mercredi qu’ils avaient besoin de plus de preuves pour décider si une poignée de caillots sanguins inhabituels était lié à l’injection – et si oui, quel est le risque réel. est. Les rapports sont extrêmement rares – six cas sur plus de 7 millions d’inoculations aux États-Unis avec le vaccin à dose unique. Mais le gouvernement a recommandé une pause dans les vaccinations J&J cette semaine, peu de temps après que les régulateurs européens aient déclaré que de tels caillots étaient un risque rare mais possible avec le vaccin AstraZeneca, un vaccin fabriqué de manière similaire mais pas encore approuvé pour une utilisation aux États-Unis.

Lors d’une réunion d’urgence, les conseillers des Centers for Disease Control and Prevention se sont battus contre le fait que les États-Unis disposent de suffisamment de vaccins alternatifs pour vacciner leur population, mais d’autres pays qui attendent avec impatience le vaccin unique.

« Je continue à penser que nous sommes dans une course contre la montre et les variantes, mais nous devons (avancer) de la manière la plus sûre possible », a déclaré le conseiller du CDC, le Dr Grace Lee de l’Université de Stanford, qui faisait partie de ceux qui cherchaient à reporter un vote sur le vaccin.

Les autorités ont étudié les caillots pendant seulement quelques jours et ont peu d’informations pour juger du coup, a convenu la collègue conseillère Dr. Beth Bell de l’Université de Washington.

« Je ne veux pas envoyer le message qu’il y a quelque chose de fondamentalement faux avec ce vaccin », a déclaré Bell. « C’est un événement très rare. Rien dans la vie n’est sans risque. Mais je veux être en mesure de comprendre et de défendre la décision que j’ai prise sur la base d’une quantité raisonnable de données. »

Ce ne sont pas des caillots sanguins ordinaires. Ils se sont produits dans des endroits inhabituels, dans des veines qui drainent le sang du cerveau et chez des personnes présentant des taux anormalement bas de plaquettes formant des caillots. Les six cas ont sonné l’alarme, car ce nombre est au moins trois fois plus élevé que ce que les experts auraient prévu de voir, même pour des caillots de drainage cérébral plus typiques, a déclaré le Dr Tom Shimabukuro du CDC.

« Ce que nous avons ici est une image de caillots se formant dans de grands vaisseaux où nous avons de faibles plaquettes », a expliqué Shimabukuro. «Cela n’arrive généralement pas», mais c’est similaire aux rapports européens avec le vaccin AstraZeneca.

La bonne nouvelle: le gouvernement dit qu’il n’y a aucun signe de caillots similaires après la vaccination avec les injections de Pfizer et Moderna qui sont le pilier de la lutte contre le COVID-19 aux États-Unis.

Les cas Johnson & Johnson actuellement sous enquête concernent tous des femmes de moins de 50 ans. Mais le comité consultatif a souligné qu’il n’y a pas suffisamment d’informations pour dire si seuls certains groupes seraient à risque. En Europe, la plupart des cas, mais pas tous, à la suite de la vaccination avec AstraZeneca ont concerné des femmes de moins de 60 ans, ce qui a conduit différents pays à utiliser ce vaccin de différentes manières.

En outre, un homme de 25 ans a eu un caillot similaire lors des tests américains du vaccin de J & J, quelque chose que le gouvernement a examiné à l’époque mais n’a pas pu établir de lien avec le vaccin. Mercredi, la société a également attiré l’attention du CDC sur une femme dont le caillot ne s’était pas produit dans le cerveau, suscitant davantage de questions sur les autres preuves à examiner.

Le CDC s’attend à ce que ses conseillers réexaminent les preuves dans un délai de deux semaines. Jusqu’à présent, les caillots se sont produits entre une et trois semaines après que les gens ont reçu le vaccin J&J, et les responsables ont averti que d’autres rapports pourraient faire surface.

Les problèmes de caillot pourraient miner la confiance du public dans un vaccin que beaucoup espéraient aider certaines des populations les plus difficiles à atteindre – dans les pays pauvres ou dans des endroits comme les refuges pour sans-abri aux États-Unis.

Mais les États-Unis ont une surveillance intensive des vaccins COVID-19, car des effets secondaires trop rares pour s’être produits dans des études sur des milliers de personnes apparaissent parfois une fois que les injections sont utilisées par millions. Shimabukuro a déclaré que repérer un risque potentiel si rare au milieu de l’énorme déploiement de vaccins dans le pays «est un exemple de réussite pour la sécurité des vaccins».

Certains spécialistes des vaccins qui suivaient de près les délibérations ont exprimé leur consternation que le public – ici et à l’étranger – devra attendre plus de conseils.

«Ce qu’ils ont fait, c’est un coup de pied», a déclaré le Dr Paul Offit, un expert en vaccins à l’hôpital pour enfants de Philadelphie. «Je ne pense tout simplement pas qu’attendre va vous donner une quantité critique d’informations qui vous aideront à prendre une décision.»

Il a noté que de nombreux pays européens font face à l’incertitude d’AstraZeneca sans arrêter son utilisation.

Les responsables de la santé ont recommandé en partie le délai J&J pour s’assurer que les médecins savent comment reconnaître et traiter la maladie inhabituelle. Le CDC a déclaré mercredi que quatre des six femmes atteintes de caillots inhabituels avaient été traitées avec un anticoagulant appelé héparine – un traitement que le gouvernement avertit les médecins d’éviter.

Le revers pour J&J survient alors que le nombre de morts dans le monde du COVID-19 approche les 3 millions, dont plus de 560000 qui ont péri aux États-Unis, qui continuent de signaler des dizaines de milliers de nouvelles infections chaque jour et une moyenne de près de 1000 décès.

Jusqu’à présent, le vaccin J&J a joué un rôle mineur dans les vaccinations américaines. Plus de 122 millions d’Américains ont reçu au moins une dose de vaccin et près de 23% sont entièrement vaccinés. Moderna et Pfizer sont sur la bonne voie pour avoir livré 300 millions de doses chacun d’ici la mi-juillet à la fin juillet.

Les vaccinations sont plus lentes en Europe, où de nombreux pays ont du mal à s’approvisionner. J&J a retardé certaines de ses livraisons européennes dans le cadre de l’évaluation du caillot, mais la Pologne a déclaré qu’elle utiliserait le lot qu’elle avait déjà en main. Les régulateurs médicaux européens prévoient de publier leur propre évaluation du problème du caillot J&J la semaine prochaine.

Lorsque les caillots ont été repérés après les vaccinations avec AstraZeneca, des scientifiques norvégiens et allemands ont évoqué la possibilité que certaines personnes présentent une réponse immunitaire anormale, formant des anticorps qui désactivent leurs plaquettes. C’est la théorie alors que les États-Unis enquêtent maintenant sur les rapports de J&J.

