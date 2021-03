Le vaccin Covid? Il tient sur deux pages de Word (et est en ligne)

Le principal secret des vaccins à ARNm derrière des préparations telles que Pfizer et Moderna est le fait que inclure des instructions très spécifiques qu’ils suggèrent à l’organisme hôte comment construire vos propres cibles que les anticorps commenceront alors à reconnaître, à s’entraîner et à se préparer à une éventuelle invasion de Covid-19. Là Recette est contenu dans ces brins d’ARNm qui constituent l’ingrédient principal du vaccin, et que les chercheurs Andrew Fire et Massa Shoura ont réussi à reconstruire en analysant des échantillons du vaccin Moderna: le résultat est la séquence nucléotidique qui compose la préparation, reconstruite de haut en bas et publiée en ligne dans juste deux pages de Word.

Quelle est la séquence des lettres publiées en ligne

Les écrans apparaissent comme une suite de lettres alternant entre A, C, G et T. Chaque symbole correspond à l’une des quatre bases azotées qui composent les instructions nécessaires à l’organisme hôte pour produire par lui-même les éléments nécessaires pour entraîner le système immunitaire à la lutte contre le coronavirus. La liste des ingrédients et leur ordre de composition se retrouvent dans les cellules de l’hôte et sont destinés aux ribosomes, les unités de production qui synthétisent les protéines nécessaires à l’organisme. Ce sont les éléments qui lisent l’ARNm synthétisé dans les vaccins pour produire ce qui est nécessaire: des cibles conçues pour stimuler la réaction adéquate pour reconnaître et combattre Covid-19, voire sans jamais avoir pris contact avec le coronavirus même.

Aucun vaccin n’a été gaspillé

Les chercheurs ont publié les résultats de leurs analyses sur Github, une plateforme ouverte à laquelle tout le monde a accès. Bref, la séquence nucléotidique sous-jacente au vaccin est consultable par tous et est relativement courte: un peu plus de 4 000 caractères, essentiellement deux pages A4 de n’importe quel traitement de texte. Dans le document publié, avant de proposer les pages avec la séquence de vaccin moderne (comparée à celle du vaccin Pfizer reconstruit il y a des mois) Fire et Shoura racontent d’abord la procédure qui les a amenés à déchiffrer la séquence nucléotidique qui compose les brins d’ARNm produits en masse par Moderna et fourré dans son vaccin. Parmi les informations importantes, il y a le fait que les deux ils n’ont mis la main sur aucune dose destinée aux autres, mais ils ont simplement utilisé les restes microscopiques de flacons déjà entièrement utilisés avec la permission de la FDA.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂