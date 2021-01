Le vaccin Covid-19 de Pfizer s’est révélé efficace contre les variantes UK et SA du virus SRAS-CoV-2, rapports d’étude

L’étude a noté que le vaccin Pfizer-BioNTech a fonctionné contre 15 mutations supplémentaires possibles dans le virus SARS-CoV-2.

Une infirmière tient une fiole du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 au Guy’s Hospital de Londres, le mardi 8 décembre 2020, alors que les autorités sanitaires britanniques déployaient un programme national de vaccination de masse. Crédit d’image: AP Photo / Frank Augstein, Piscine

Une nouvelle recherche suggère que le COVID-19 de Pfizer le vaccin peut protéger contre une mutation trouvée dans deux variantes hautement contagieuses du coronavirus qui a éclaté en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud. Ces variantes sont une source de préoccupation mondiale. Ils partagent tous deux une mutation commune appelée N501Y, une légère altération sur un point de la protéine de pointe qui recouvre le virus. On pense que ce changement est la raison pour laquelle ils peuvent se propager si facilement. La plupart des vaccins déployés dans le monde entraînent le corps à reconnaître cette protéine de pointe et à la combattre. Pfizer a fait équipe avec des chercheurs de la branche médicale de l’Université du Texas à Galveston pour des tests de laboratoire afin de voir si la mutation affectait la capacité de son vaccin à le faire.

Ils ont utilisé des échantillons de sang de 20 personnes ayant reçu le vaccin, fabriqué par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, lors d’une vaste étude des injections. Les anticorps de ces vaccinés ont réussi à repousser le virus dans des plats de laboratoire, selon l’étude publiée jeudi soir sur un site en ligne pour les chercheurs.

L’étude est préliminaire et n’a pas encore été revue par des experts, une étape clé pour la recherche médicale.

Mais «c’était une constatation très rassurante qu’au moins cette mutation, qui était l’une de celles qui préoccupent le plus les gens, ne semble pas être un problème» pour le vaccin, a déclaré le Dr Philip Dormitzer, directeur scientifique de Pfizer.

Les virus subissent constamment des changements mineurs lorsqu’ils se propagent d’une personne à l’autre. Les scientifiques ont utilisé ces légères modifications pour suivre comment le coronavirus a fait le tour du monde depuis sa première détection en Chine il y a environ un an.

Des scientifiques britanniques ont déclaré que la variante trouvée au Royaume-Uni – qui est devenue le type dominant dans certaines parties de l’Angleterre – semblait toujours sensible aux vaccins. Ce mutant a maintenant été trouvé aux États-Unis et dans de nombreux autres pays.

Mais la variante découverte pour la première fois en Afrique du Sud a une mutation supplémentaire qui a des scientifiques à l’affût, celle nommée E484K.

L’étude Pfizer a révélé que le vaccin semblait fonctionner contre 15 mutations virales supplémentaires possibles, mais E484K ne faisait pas partie de celles testées. Dormitzer a déclaré qu’il était le prochain sur la liste.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert américain en maladies infectieuses, a récemment déclaré que les vaccins sont conçus pour reconnaître plusieurs parties de la protéine de pointe, ce qui rend improbable qu’une seule mutation puisse suffire à les bloquer. Mais des scientifiques du monde entier mènent des recherches avec différents vaccins pour le découvrir.

Dormitzer a déclaré que si le virus mute finalement suffisamment pour que le vaccin doive être ajusté – tout comme les vaccins contre la grippe sont ajustés la plupart des années – il ne serait pas difficile de modifier la recette pour les vaccins de son entreprise et similaires. Le vaccin est fabriqué avec un morceau du code génétique du virus, simple à changer, bien que l’on ne sache pas quel type de réglementation des tests supplémentaires aurait besoin pour effectuer un tel changement.

Dormitzer a déclaré que ce n’était que le début « d’une surveillance continue des changements viraux pour voir si l’un d’entre eux pourrait avoir un impact sur la couverture vaccinale. »

