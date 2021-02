Le trou noir qui défie tout ce que l’on sait sur la vie des étoiles: un objet découvert en 1964 pourrait donner la touche finale aux modèles actuels

Il s’appelle Cygnus X-1 et, avec ses 21 masses solaires, il est un autre de ces trous qui n’arrête pas de sortiret non plus à l’Univers ça aussi, oui à nos théories sur les processus de formation et d’évolution stellaire. Depuis quelque temps, il nous est difficile de regarder les étoiles comme nous les avons vues auparavant.

Et c’est que, finalement, la masse des trous noirs stellaires est déterminée par l’étoile mère. En d’autres termes, il est limité par la masse qu’il perd tout au long de sa vie dans ce que nous appelons les vents stellaires. Par conséquent, comme le confirment nos mesures binaires aux rayons X connues, on pensait que ces trous noirs n’avaient pas plus de 20 masses solaires. En fait, le plus gros que nous ayons trouvé dans les binaires se situait entre 15 et 17.

Trous, étoiles et vice versa

Fin 2019, nous sommes tombés sur LB-1, un trou noir 70 fois la masse du Soleil, et depuis lors, les théoriciens de la formation des étoiles n’ont eu que de mauvaises nouvelles.

Mauvaise nouvelle que Cygnus X-1 ne fait qu’aggraver car c’est un trou très bien étudié trouvé dans notre galaxie et la confirmation par l’équipe de James Miller-Jones et son équipe qu’il a une masse de 21 soleils cela confirme seulement qu’il y a quelque chose que nous ne comprenons pas bien. Et maintenant, nous avons des tests électromagnétiques.

Autrement dit, ce n’est plus un événement isolé, ni un problème avec certains instruments spécifiques: c’est un défi aux modèles actuels de la vie des étoiles car, selon les auteurs, pour qu’un trou noir de cette taille existe dans le Milky Manière, ceux-ci échouent considérablement.