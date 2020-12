"Le Trône de Fer"- Série Prequel: Matt Smith devient le prince Targaryen

Il a déjà de l’expérience avec les rôles royaux: la star de « The Crown » Matt Smith sera considérée comme le prince Daemon Targaryen dans le prochain spin-off de « Game of Thrones » « House of the Dragon ». Et l’acteur n’est pas le seul nouvel ajout au casting de la série HBO.

La chaîne payante américaine HBO confirme trois autres acteurs principaux pour « House of the Dragon »: Outre Matt Smith (« Doctor Who »), Olivia Cooke (« Ready Player One ») et Emma D’Arcy (« Truth Seekers ») rejoindront la fête Cast du prequel, dont on dit que l’intrigue se déroule 300 ans avant les événements de « Game of Thrones ».

Quatre rôles principaux sur cinq occupés

Les trois nouveaux venus rejoignent Paddy Considine (« The Outsider »), précédemment confirmé pour jouer le rôle du roi Viserys Targaryen. Selon la description de son personnage, Viserys est un « homme chaleureux, gentil et sensé » qui est censé hériter du vieux roi Jaehaerys Targaryen.

Matt Smith, à son tour, jouera Daemon Targaryen, « le frère cadet du roi Viserys et héritier du trône ». Daemon est décrit comme un « guerrier et un cavalier de dragon incomparable » qui porte « le vrai sang du dragon ». Cependant, les dieux lanceraient une pièce à la naissance de n’importe quel Targaryen … Smith va-t-il être le « Mad Prince »?

Emmy D’Arcy joue la princesse Rhaenyra Targaryen, la nièce de Daemon et le premier-né du roi. « Elle est une cavalière de dragon. Beaucoup diraient que Rhaenyra est née avec tout … mais elle n’est pas née homme. »

Olivia Cooke est le seul acteur confirmé à ne pas se faire passer pour un membre de la famille Targaryen. Elle devient Alicent Hohenturm, la fille de la main du roi, Otto Hohenturm. A ce titre, Alicent a grandi dans le Donjon Rouge, à travers lequel elle a acquis « une grâce courtoise et un sens politique marqué ».

Selon la date limite, House of the Dragon aura cinq personnages principaux. Les quatre personnages mentionnés ainsi que Lord Corlys Velaryon, surnommé « le serpent de mer ». Il faut trouver un acteur approprié pour ce dernier.