The Third Day la mini-série: Une île pleine de fous, on regarde ?

La première moitié de « The Third Day » a lieu en été. Le second en hiver. Et tous les deux sur une île étrange pleine de coutumes bizarres, de personnages obscurs et de sombres secrets. Mon conseil de série pour tous les amis de l’horreur folklorique sombre.

Une île, deux histoires

« The Third Day », qui peut être vu sur Sky dans ce pays, est une mini-série agréablement courte avec seulement six épisodes – vous pouvez donc facilement la filmer un week-end. Et ça vaut le coup, car le mélange captivant d’horreur folk dans le style de « The Wicker Man » ou « Midsommar » et de thrillers mystérieux comme « True Detective » surprend par une mise en scène idiosyncratique et une histoire farfelue. Et tout commence par un homme qui pleure.

À savoir avec Sam (Jude Law). Il est en route pour l’île isolée d’Osea. Une seule route de campagne étroite y mène – lorsque la marée est basse. Le chemin est impraticable à marée haute. Les habitants d’Osea aiment rester seuls. D’une manière ou d’une autre, tout cela n’est pas entièrement casher, nous le sentons immédiatement. Que veut Sam là-bas? On le découvre dans trois des six épisodes de « The Third Day ». Et puis, au milieu de la série: la coupe.

« Hé! Nous étions juste au milieu de MON histoire! »

La seconde moitié de la série avance soudainement de plusieurs mois. C’est maintenant l’hiver sur Osea. Pas très accueillante, pense Helen (Naomi Harris), qui veut en fait passer quelques jours de détente sur l’île avec ses deux filles, mais qui est brusquement détournée par les habitants taciturnes. Ils n’ont rien à faire ici et devraient mieux sortir d’ici, grognent-ils. Helen est tonitruante – mais reste sur l’île. Parce qu’il y a une raison pour laquelle elle a choisi Osea comme destination …

Descente dans la folie

Deux personnages principaux, deux saisons, deux histoires qui n’ont que le cadre en commun – on croit au départ. Mais bien sûr, les deux scénarios sont imbriqués. Bien que les moitiés d’été et d’hiver de « The Third Day » soient liées par un arc narratif complet, les deux saisons semblent complètement différentes. Cela crée une irritation fascinante – qui est également due à la conception entraînante.

Que quelque chose de surnaturel ait ou non son doigt dans le jeu n’est bien sûr pas révélé à ce stade. La mise en scène, en revanche, joue volontairement avec notre insécurité. Encore et encore, les éléments de l’image sont aliénés avec un flou artificiel, la caméra prend une position de contact rapproché subjective, presque intime. Nous ne regardons donc pas les mystérieux événements d’Osea avec la distance neutre d’un observateur non impliqué, mais nous sommes en plein milieu de celui-ci dès le premier instant. Et quand quelques-uns des personnages commencent à voler à la fin du troisième épisode, les questions dans notre tête sont presque plus excitantes que les réponses: est-ce juste une hallucination liée à l’alcool? Ou est-ce qu’il se passe des choses sur Osea qui ne sont absolument pas naturelles …?

Si vous allez faire une petite « promenade » en famille avant le grand dîner de Noël.

Peur de tout ce qui est étranger

Une communauté isolée, un étranger innocent et un secret central – ne semble pas si incroyablement original au début, ce motif fait partie de la base de l’horreur depuis des lustres. C’est principalement grâce aux grands acteurs que le thriller insulaire compense facilement les éventuelles faiblesses de l’intrigue. Surtout, Emily Watson (« Tchernobyl ») et Paddy Considine (« The Outsider ») comme le couple Martin sont les points forts du casting fort. Elle: bourru, enfantine, maudit comme un marin. Lui: serviable, attentionné, étrangement amical. Ensemble, ils forment le cœur et l’âme de « The Third Day ». Ou cachent-ils aussi un sombre secret?

Bien sûr, lorsqu’un gros puzzle est au centre d’une histoire, la réponse doit être à 100%. Rien n’est pire que lorsque les écrivains n’ont pas de plan vers lequel mener leurs histoires déchirées et veulent ensuite se sortir de l’affaire avec un non-sens complet à la toute fin (le soi-disant « principe JJ Abrams »; voir aussi « Lost » « Le Trône de Fer »). Comment va « The Third Day »?

Wacker – mais pas génial. À la toute fin, nous vérifions enfin pourquoi Sam est venu à Osea, quel mystère entoure l’île isolée et comment Helen et ses deux filles s’y intègrent. Il se passe beaucoup de choses, les événements se déroulent, les personnages que j’aime meurent – mais je ne veux pas vraiment prendre les révélations flagrantes du script. La finale augmente considérablement la quantité d’action, mais elle ne se sent pas non plus aussi magnétiquement intime et finement filée que le début. Au mieux, la fin ressemble à l’apogée explosive d’un psychodrame claustrophobe. Dans le pire des cas, vous pensez: « Quelle absurdité construite. »

Les chanteurs vedettes deviennent également de plus en plus intrusifs.

Prêt pour l’île

« The Third Day » est une série mystère bien jouée et très divertissante avec une influence folk-horreur, mais qui n’épuise jamais complètement son potentiel. Néanmoins, tous les fans de thrillers imbriqués devraient y jeter un coup d’œil, car en termes de style et d’ambiance, il y a peu de choses comparables sur le marché.

Et la série a définitivement une bonne chose: vous manquez encore moins de vacances par la suite.