Le trio original de Jurassic Park a aidé à écrire Jurassic World 3: Dominion Dialogue

Le réalisateur Colin Trevorrow ramène parc jurassique stars Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum pour Monde jurassique 3, et le cinéaste a maintenant révélé que le trio original était fortement impliqué dans l’élaboration de leur dialogue. Étant donné que les acteurs ont donné vie à leurs personnages respectifs pour la première fois il y a près de trois décennies, qui de mieux décider de ce qu’ils disent lorsqu’ils reviennent à l’écran pour ce qui pourrait être la dernière fois?

« Ces gens ont tellement d’attributs, tellement de choses sur eux-mêmes qui sont comme Alan Grant, Ellie Sattler et Claire Dearing. Cela ne s’est pas terminé à la fin de la journée de tournage. Cela ne s’est pas terminé le week-end. Nous le ferions. écrivez un dialogue ensemble et trouvez des moyens de vous assurer que tous ces acteurs, qui sont si profondément associés à cet ensemble spécifique de personnages qu’ils ont joué, ont non seulement senti que leurs personnages étaient respectés, mais ont creusé dans qui ils sont maintenant. «

On dirait que Trevorrow avait beaucoup de l’original parc jurassique les acteurs proposent leurs propres idées en matière de dialogue, avec Bryce Dallas Howard, qui reprendra le rôle de Jurassic World’s Claire Dearing dans Domination, contribuant également au scénario. L’idée de l’ensemble multi-générationnel en ajoutant leurs deux cents à Monde jurassique: Dominion était un facteur crucial pour Trevorrow; « C’est un véritable ensemble de tous ces gens, même s’ils ne sont peut-être pas côte à côte tout le temps », explique le cinéaste. « Il y a juste quelque chose de vraiment exaltant, juste d’un point de vue générationnel, de pouvoir mettre tous ces personnages dans une situation où ils doivent à nouveau non seulement survivre ensemble, mais s’assurer que nous ne disparaissons pas tous comme les dinosaures. «

Monde jurassique: Dominion amène les héros de la franchise Dr Ian Malcolm, Dr Alan Grant et Dr Ellie Sattler dans la mêlée préhistorique, avec les personnages joués à nouveau par Jeff Goldblum, Sam Neill et Laura Dern respectivement. Bien que les détails de l’intrigue restent secrets, le dernier film de la franchise en cours, Jurassic World: Fallen Kingdom, s’est terminée avec plusieurs espèces différentes de dinosaures maintenant lâchées sur le monde, ce qui rend probable que Monde jurassique: Dominion trouvera les personnages hérités apportés pour aider à arrêter les bêtes préhistoriques aux côtés Jurassic World’s Bryce Dallas Howard et Chris Pratt. Pratt est même allé jusqu’à comparer Monde jurassique: Dominion à Avengers: Fin de partie portée.

Trevorrow a récemment décrit Domination comme « une célébration de toute la franchise », avant d’expliquer davantage son approche du dernier film de la trilogie. « Tome, [Dominion] est le point culminant d’une histoire qui a été racontée « , a-t-il révélé. » Quand vous êtes arrivé à la fin de la trilogie Jurassic Park, la description de l’histoire complète de ces trois films n’était peut-être pas aussi claire, car ils étaient un peu plus épisodiques dans la manière dont ils ont été abordés. Mais cette trilogie n’est pas comme ça. C’est vraiment une histoire sérialisée. «

Suite à plusieurs retards de production dus à la situation mondiale actuelle, Monde jurassique: Dominion est maintenant prévue pour la sortie en salles le 10 juin 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter.

