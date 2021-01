Le «  tremplin  » du jardin de la femme s’avère être un ancien artefact romain

Une plaque de marbre apparemment terne, utilisée pendant 10 ans comme tremplin dans un jardin anglais, est en fait une gravure romaine ancienne rare, selon une nouvelle analyse.

La découverte a surpris son propriétaire, qui a appris que la dalle de 25 pouces de long (63 centimètres) – une pierre qu’elle avait précédemment utilisée comme escalier en la montant cheval – daté du deuxième siècle après JC et valait environ 20 400 € (15 000 €).

Cependant, personne ne sait comment le chef-d’œuvre de marbre s’est retrouvé en Angleterre. Il a probablement été sculpté en Grèce ou en Asie Mineure (Turquie moderne), selon un communiqué de Woolley and Wallis, une maison de vente aux enchères britannique qui gère la vente de la dalle.

Une partie de l’histoire de la pierre est connue: elle a été déterrée dans un jardin de rocaille à Whiteparish, un village du sud de l’Angleterre, il y a environ 20 ans, selon Woolley et Wallis. Ensuite, la femme propriétaire de l’écurie a utilisé la pierre recouverte de boue pendant une décennie comme bloc de montage jusqu’à ce qu’un jour, elle remarque une couronne de laurier sculptée à sa surface. Un archéologue qui a évalué la dalle a révélé qu’il s’agissait d’une découverte rare. Son inscription se lit, « le peuple (et) les Jeunes Hommes (honneur) Démétrios (fils) de Metrodoros (le fils) de Leukios, » Le Daily Mail a rapporté .

Le jardin anglais où la dalle de marbre a été trouvée. (Crédit d’image: Woolley et Wallis)

Bien que l’ancien Empire romain s’étendait jusqu’aux îles britanniques, cette dalle n’était pas fabriquée localement; il a probablement été introduit en Angleterre il y a environ 300 ans, selon Woolley et Wallis.

« Des artefacts de ce type sont souvent arrivés en Angleterre à la suite de Grand Tours à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, lorsque de riches aristocrates visitaient l’Europe pour découvrir l’art et la culture classiques », a déclaré Will Hobbs, spécialiste des antiquités à Woolley et Wallis. dans la déclaration. « Nous supposons que c’est ainsi qu’il est entré au Royaume-Uni. Mais ce qui est un mystère complet, c’est comment il s’est retrouvé dans un jardin domestique, et c’est là que nous aimerions l’aide du public. »

Le jardin de rocaille de Whiteparish fait partie d’une maison construite au milieu des années 1960, et les commissaires-priseurs espèrent que quelqu’un se rappellera des détails ou des personnes impliquées dans sa construction.

« Il y a plusieurs possibilités de l’origine de la pierre », a déclaré Hobbs. Les maisons de campagne anglaises connues sous le nom de « Cowesfield House et Broxmore House étaient très proches de Whiteparish et ont été démolies en 1949 après avoir été réquisitionnées par le [British] pendant la guerre « , at-il dit. » Mais nous savons aussi que la maison dans ce qui est maintenant [family theme park] Le parc Paultons a été détruit par un incendie en 1963, et donc peut-être des gravats provenant de là ont été réutilisés sur les chantiers de construction de la région peu après.

Auparavant, Woolley et Wallis prévoyaient de vendre la dalle aux enchères en février, mais la maison de vente aux enchères a depuis changé le calendrier au printemps.

