Le tournage du nouveau film de la suite de Ghostbusters commence

Enregistrements du prochain film suite »chasseurs de fantômes »ils viennent de commencer. Le compte Twitter officiel de la franchise a publié le 20 mars une photo du plateau d’enregistrement accompagnée de la légende « Retour à la caserne des pompiers ». Jour un! ».

Dans l’image, vous pouvez voir le réalisateur gil kenana et le producteur Jason Reitmanqui a réalisé le précédent film »Ghostbusters: Afterlife », sorti en salles en 2021. C’est en décembre de l’année dernière que la suite de »Afterlife » a été annoncée, ramenant les acteurs McKenna Grace, finn loup-garou et Paul Rudd.

En ce qui concerne le fait d’être assis dans le fauteuil du réalisateur, Kenan a déclaré: « C’est un honneur absolu de prendre le pack de protons et de passer derrière la caméra pour le prochain chapitre de la saga de la famille Spengler. J’aimerais pouvoir revenir en 1984 et dire au gamin du sixième rangée du Mann Valley West qui allait un jour arriver à réaliser un film Ghostbusters.

La franchise »Ghostbusters » a commencé avec son premier film en 1984, réalisé et produit par Ivan Reitman, et mettant en vedette Bill Murray, Dan Akroyd et Harold Ramis en tant que fondateurs de »Ghostbusters », qui doivent empêcher la fin du monde aux mains de Gozer, le dieu de la destruction qui a la capacité de changer de forme.

Alors qu’à la fin du premier film ils parviennent à stopper la menace, ce danger revient avec »Ghostbuster : Afterlife », qui se termine avec Winston Zeddemore qui rend l’emblématique Ecto-1 à la caserne de pompiers de Ghostbusters à New York. La suite devrait amener le casting de retour dans la maison d’origine de la franchise, à Manhattan.

L’acteur Ernie Hudson Il est revenu jouer Winston dans » Afterlife », un personnage qu’il a joué dans les deux premiers films » Ghostbuster ». Toujours l’un des films les plus emblématiques de tous les temps, Hudson a déclaré que son implication l’avait amené à lutter dans l’industrie du divertissement.

« Je n’ai rien de mal à dire sur personne, mais c’était difficile », a déclaré Hudson. « Il m’a fallu 10 ans pour surmonter et apprécier le film et embrasser le film. C’était très difficile de faire la paix avec Ghostbusters. »

Le prochain film »Ghostbusters » n’a pas encore de date de sortie.