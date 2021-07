Le tournage du live-action de « La Petite Sirène » se termine

Halle Bailey a présenté via ses réseaux sociaux une première image officielle de son personnage dans l’une des nouvelles productions live de Walt Disney Pictures : « La Petite Sirène », dont la chanteuse et actrice de 21 ans souligne qu’elle a été » joué avec tant d’amour », recréant l’une des poses d’Ariel dans le film de 1989.

Le réalisateur Rob Marshall, responsable de bandes musicales telles que « Chicago » et « Mary Poppins Returns », a été chargé de réaliser cette nouvelle version de « La Petite Sirène », dont le tournage a eu lieu à Iver, Angleterre et Sardina, Italie, se terminant par son tournage cette semaine.

Halle Bailey partage son enthousiasme pour la fin du tournage après avoir auditionné à l’approche de son 19e anniversaire. «Je suis tellement reconnaissant d’avoir vécu ce film dans toute sa splendeur. Cela a été l’expérience la plus difficile d’être loin de tout et de tous ceux que je connais, de ressentir des doutes et de la solitude, mais aussi de ressentir autant de liberté et de persévérance en arrivant au bout », a écrit l’actrice sur son compte Instagram.

Cette expérience m’a rendu plus fort que je ne le pensais.

L’actrice et chanteuse, qui fait partie du duo musical Chloe x Halle avec sa soeur Chloe Bailey, a également remercié le casting « charmant et talentueux » d’acteurs qui l’accompagnera sur le film, dont Jonah Hauer-King dans le rôle du Prince. Eric, Jacob Tremblay dans la voix du poisson plie.

Le film mettra également en vedette des interprètes chevronnés tels que Javier Bardem dans le rôle du roi Triton, Melissa McCarthy dans le rôle de la sorcière des mers Ursula, la chanteuse Awkwafina et l’acteur de théâtre musical Daveed Diggs, connu pour son travail sur la célèbre pièce de Broadway « Hamilton ».

Le choix de Halle Bailey dans le rôle d’Ariel (qui dans sa version animée est blanche avec des cheveux roux) a été la cible de commentaires extrêmement méchants sur les réseaux sociaux après sa confirmation, cependant, Rob Marshall a souligné que la jeune actrice possède « une rare combinaison d’esprit. , cœur, voix, innocence et substance » qui, avec sa » chanson glorieuse « , ont fait de lui le créancier du rôle.

Jodi Benson, doubleuse dans le film original de 1989 et ses deux suites vidéo directes, a également exprimé son soutien au casting de Bailey dans le rôle d’Ariel, notant que le plus important était de savoir interpréter l’esprit du personnage à l’écran. « La petite sirène » devrait sortir en 2022.