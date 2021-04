Le tournage du Friends Special sur HBO Max est terminé: premières photos et quand est-ce que c’est en première

L’un des événements les plus attendus par les fans de Amis et la télévision en général est le Spécial retrouvailles que les acteurs auront pour le service de streaming HBO Max. Début avril, les médias américains Date limite rapporté que enregistrements sans script entre les deux ils allaient être effectués dans les prochains jours et ce week-end dernier, les réseaux sociaux officiels ont rapporté que le tournage était terminé. Découvrez les photos du plateau de tournage et son ouverture!

La fameuse réunion a été annoncée en février 2020 et devait être l’un des premiers lancements majeurs de la plateforme HBO Max, mais comme beaucoup d’autres productions cinématographiques et télévisuelles, ils ont été touchés par la pandémie de coronavirus et ont dû reporter l’événement, ce qui s’est produit deux fois, car cela allait être en août, mais il a été suspendu une fois de plus, ce qui a attristé Jennifer Aniston.

« Ce sera génial. Tu sais que? Cela nous a également donné plus de temps pour le rendre encore plus excitant et amusant qu’il ne l’aurait été. J’ai donc choisi de le voir comme le verre à moitié plein qui a été remis. Ecoute, on n’ira nulle part. Vous ne vous débarrasserez jamais de vos amis, désolé « , a déclaré l’interprète de Rachel Green à l’époque. Comme nous l’avons mentionné, leur tournage est maintenant prêt et ils l’ont annoncé sur les réseaux sociaux.

Nous n’avons pas seulement cette photo de l’affiche de la spéciale avec la légende du spectacle « Amis: La Réunion », plusieurs photos ont également été divulguées, montrant l’un des endroits que les fans s’attendent le plus à voir: le site de la spéciale avec toutes les décorations signature et le célèbre fauteuil de café Central Perk. Épingle de sûreté!

+ Quand a lieu la première de Friends Special sur HBO Max?

Selon les rapports et les annonces officielles du streaming HBO, la réunion tant attendue sera présentée en première en 2021, bien que toujours ils n’ont pas précisé de date exacte. Pour le moment, les informations sont connues, mais les fans peuvent être assurés que de moins en moins pour voir Rachel, Ross, Chandler, Monica, Phoebe et Joey ensemble.