Idris Elba a confirmé que le tournage du film «Luther» commencera cette année. L’acteur et DJ, qui a joué le DCI John Luther dans la série dramatique policière de la BBC entre 2010 et 2019, a déclaré qu’il allait enfin passer devant la caméra pour un long métrage dérivé.

Lorsqu’on lui a demandé ce que 2021 apporterait, Idris a déclaré au All-New Capital Weekender: «En plus de faire plus de musique, les gens qui aiment mon film et tout, écoutez, je vais faire« Luthe: le film ».

«Je suis super excité et j’espère que les fans sont plutôt excités à ce sujet. Ça fait longtemps pour un film, donc je suis enthousiasmé par ça. «

Il y a eu beaucoup espoir et spéculation sur une version cinématographique de l’émission télévisée après ton cinquième et dernière série émise en 2019. L’année dernière, après avoir accepté le prix spécial lors de la remise des prix Télévision BAFTA de Virgin Media, Elba a confirmé qu’un film se déroulait.

« J’ai soutenu que j’aimerais voir Luther dans un film »il a dit aux journalistes à l’époque. «C’est ce vers quoi je pense que nous nous dirigeons, c’est un film. Je l’attends avec l’impatience. Il passe!. »

Enregistrer Luther n’a pas de date confirmée.