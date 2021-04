Le tournage de The Witcher: Blood Origins débutera cet été

Le tournage sera officiellement terminé cet été The Witcher: Origine du sang commencer – même sans l’actrice principale perdue Jodie Turner-Smith. Ce n’est que récemment que l’on a appris que l’actrice, qui jouera le rôle de la guerrière d’élite musicale Se presser devrait éclore de la série prequel sorti est. Avec le démarrage imminent de la production, un nouveau rendez-vous devrait probablement avoir lieu prochainement.

Début du tournage de The Witcher: Blood Origins

Comme le rapporte le magazine d’initiés Redanian Intelligence, la production de « The Witcher: Blood Origins » est sur le point de commencer bientôt. dans le Juillet 2021 devrait-il être prêt et commencer la prise de vue. finir Novembre 2021 les travaux devraient déjà être terminés d’ici là. La pré-production devrait démarrer le mois prochain.

D’autres retards comme dans la production de la 2ème saison de Le sorceleur cependant, ne sont pas exclus. Certes, le tournage était maintenant officiellement terminé, Le voyage y a été difficile car le travail a dû passer plusieurs fois Pandémie Corona et une blessure d’être interrompu par Geralt avec Henry Cavill.

Au moins, il semble certain qui incarnera le deuxième protagoniste. La vengeance Guerrier elfe Fjall est donc de l’acteur irlandais Laurence O’Fuarain et est peut-être issu de séries comme Vikings et jeu des trônes connu.

The Witcher: Blood Origins – histoire, sortie et personnages

Avec « The Witcher: Blood Origins » apparaît sur Netflix One Mini-série en 6 partiesqu’à la fois environ 1200 ans avant la conjonction des sphères commence. Donc sans personnages comme Geralt, Yennefer et Ciri. Pour cela, nous utiliserons le Elfes familiarisés, dont deux sont au centre de l’histoire: les deux personnages principaux Éile et Fjall.

La série préquelle à venir, comme la série « The Witcher », est basée sur le Saga Witcher par l’auteur polonais Andrzej Sapkowski. Ils ont également servi de source pour ceux qui ont réussi Jeu vidéo Witchere de CD Projekt RED.

Devenez showrunner Declan De Barra et Lauren S. Hissrich actif. Une sortie Netflix pour le spin-off n’est pas encore connue, mais la série devrait démarrer rapidement après la fin de la phase de production, c’est pourquoi Redanian Intelligence from one Publication en hiver 2021/2022 parle.