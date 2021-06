Le tournage de la saison 4 de Westworld taquiné par Jeffrey Wright: bonjour, vieil ami

Une allumette suggère Westworld pourrait très bientôt commencer la production de la saison 4. Depuis le début de la série dramatique HBO, Jeffrey Wright a joué le rôle de Bernard Lowe, l’un des « hôtes » androïdes créés par Delos pour aider à gérer les parcs de l’entreprise dans les coulisses. Un nouveau post sur Instagram de Wright révèle ce qui semble être sa chaise sur le plateau qui comprend le nom « Bernard ». L’acteur n’inclut aucune information supplémentaire, mais il taquine certainement la saison 4 de Westworld et il semble que la production soit sur le point de commencer.

« Bonjour… vieil ami », dit Wright dans la légende.

Il est logique que la saison 4 de Westworld approche de la production. La semaine dernière, il a été rapporté qu’Aurora Perrineau (Fils prodigue) venait d’être choisi dans un nouveau rôle récurrent pour la série. Les détails sur son personnage n’ont pas été révélés, mais elle apparaîtrait dans au moins cinq épisodes, par date limite. Perrineau sort de son rôle principal de Dani Powell dans Fils prodigue, qui a été annulé sur Fox après deux saisons malgré de nombreux fans criant au scandale.

Westworld a été créé pour HBO par Jonathan Nolan et Lisa Joy. Il est basé sur le film original de 1973 du même nom écrit et réalisé par Michael Crichton. Nolan et Joy sont également producteurs exécutifs aux côtés de Denise Thé, JJ Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis et Ben Stephenson. Kilter Films et Bad Robot Productions produisent en association avec Warner Bros. Television.

La distribution d’ensemble de Westworld comprend Jeffrey Wright, Thandiwe Newton, James Marsden, Luke Hemsworth, Sidse Babett Knudsen, Ed Harris, Jimmi Simpson, Tessa Thompson, Aaron Paul, Anthony Hopkins et Ben Barnes. Vincent Cassel a rejoint le casting de la saison 3 en tant qu’antagoniste Engerraund Serac. Evan Rachel Wood a également joué dans un rôle principal depuis le tout premier épisode en tant qu’hôte voyou, et bien que le personnage ait apparemment été supprimé de la série dans la saison 3, Wood a suggéré qu’elle n’en avait toujours pas fini avec la série.

« J’ai dû traverser une période de deuil, parce que j’aime tellement ce personnage », a déclaré Wood à Variety. « Et j’ai fait un tel voyage avec elle. Et cela a influencé ma propre vie et m’a changé en tant que personne. Donc, elle gardera toujours un espace très proche de mon cœur. Et encore une fois, qui sait ce qu’ils ont à faire leurs manches, mais ce sera intéressant de revenir et de jouer un autre personnage. Si c’est bien là que nous finissons par aller ! «

De ce qui pourrait arriver dans la saison 4, elle a ajouté: « Vous me le dites! Vous voyez, les gens me demandent toujours, pensant que je sais. Et je dis toujours: » J’en sais autant que vous. » Je ne sais pas encore à quoi ressemblera la saison 4. »

Jeffrey Wright est resté occupé entre les saisons de tournage de Westworld en assumant un autre rôle majeur. Il peut être vu comme le confident de Batman, le commissaire James Gordon dans le prochain film de Matt Reeves. Le Batman aux côtés de Robert Pattinson en tant que super-héros titulaire. Après plus d’une année complète d’une production tumultueuse remplie de retards dus à la pandémie, The Batman a finalement terminé le tournage en mars avec des plans pour une sortie en salles le 4 mars 2022.

HBO n’a pas encore fixé de date de première pour la quatrième saison de Westworld, mais si la production est sur le point de commencer, nous envisageons une sortie probable en 2022. Pour l’instant, les fans peuvent regarder les trois premières saisons à tout moment sur HBO Max. Cette nouvelle nous vient de Jeffrey Wright sur Instagram.

