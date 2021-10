Le tournage de la saison 3 de The Mandalorian démarre aujourd’hui

Tournage de la troisième saison de Le Mandalorien débutera aujourd’hui (13 octobre).

Carl Weathers a confirmé qu’il tournera des scènes alors qu’il reprend son rôle de Greef Karga, qui a évidemment ravi les fans du monde entier.

Le tournage de la troisième saison de la série à succès Disney+ a été retardé de plusieurs mois.

Il devait à l’origine commencer en avril avant d’être repoussé à septembre, ScreenRant rapportant l’émission dérivée Le livre de Boba Fett a pris le pas et Le Mandalorien a dû «attendre son tour».

Weathers a révélé que non seulement il sera devant la caméra pour la saison à venir, mais qu’il pourra également réaliser un épisode.

Nous ne savons pas grand-chose du troisième volet, même si il est suggéré que Moff Gideon de Giancarlo Esposito pourrait jouer un rôle assez important dans le nouvel opus – à en juger par les récents commentaires de l’acteur.

Parler à Divertissement hebdomadaire de retour en novembre, Esposito a dit : « J’ai le sentiment que vous me verrez plus la saison prochaine. Plus que probablement, vous allez voir beaucoup de Moff Gideon.

Crédit : Disney+

« Je ne peux pas en être sûr, mais il semble que ce voyage emblématique veut que vous le ressentiez. Je pense que vous allez commencer à voir d’autres scénarios commencer à se glisser.

« Quand nous commençons à réaliser qu’il y a un lien si profond [between the show’s storylines and] le reste de la galaxie et ce qui se passe réellement.

« Peut-être que vous aurez une idée de wchapeau qu’il veut. »

La première série live-action de la franchise Star Wars, Le Mandalorien est situé après la chute de l’empire et avant l’urgence du Premier Ordre, à la suite d’un chasseur de primes solitaire qui s’enfuit après avoir été chargé de récupérer « The Child » (mieux connu sous le nom de Baby Yoda).

La deuxième saison, qui a débuté en octobre dernier, a vu The Mandalorian et The Child continuer leur voyage, ‘affronter des ennemis et rallier des alliés alors qu’ils se frayent un chemin à travers une galaxie dangereuse à l’ère tumultueuse après l’effondrement de l’empire galactique‘.