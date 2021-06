Le tournage de Knives Out 2 commence en Grèce, Rian Johnson célèbre avec sa première photo de tournage

C’est enfin en train d’arriver. couteaux dehors 2, la suite du hit inattendu de 2019, a officiellement lancé le tournage en Grèce, avec le réalisateur Rian Johnson tweetant les nouvelles et les premières images de Daniel Craig et Katherine Hahn sur le plateau apparaissant en ligne. Le film voit le retour de l’enquêteur de Craig, Benoit Blanc, enquêtant sur un nouveau mystère de meurtre sous le soleil européen dans la première des deux suites éclairées au vert qui font partie du récent accord du réalisateur avec Netflix.

Aaaaaaa et NOUS SOMMES OFF ! Premier jour de tournage sur le prochain mystère Benoit Blanc. Merci à toutes les personnes adorables et patientes ici en Grèce de nous avoir permis de commettre tous ces meurtres sur leurs rivages paisibles. pic.twitter.com/SUFptCpl3G – Rian Johnson (@rianjohnson) 28 juin 2021

« Aaaaaaa et NOUS SOMMES OFF ! Le premier jour du tournage du prochain mystère Benoit Blanc. Merci à tous les adorables patients ici en Grèce de nous avoir laissé faire tous ces meurtres sur leurs rivages paisibles », a-t-il posté avec une photo de la caméra sur le plateau. En 2020, Rian Johnson a déclaré lors d’une conversation avec Entretien Magazine, « Je suis en train d’écrire un autre Knives Out. Cela a été un tel mindf–k, parce que je me suis assis sur l’idée du premier pendant 10 ans. Et avec celui-ci, je commence avec une page blanche. Ce n’est pas vraiment un Couteaux sortis suite. Je dois lui trouver un titre pour que je puisse arrêter de l’appeler The Knives Out Sequel parce que c’est juste Daniel Craig en tant que même détective avec un tout nouveau casting. »

Rian Johnson n’a pas tort dans ce fait, car tout comme le premier film, il a une distribution totalement nouvelle et quelle distribution c’est. Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyne Cline et Jessica Henwick se joignent cette fois au détective de Craig. En plus du tweet de Johnson, un certain nombre d’images sont déjà apparues en ligne du tournage du casting sur un quai grec, y compris des photos de Craig et Katherine Hahn, qui vient tout juste de son succès dans WandaVision.

Couteaux sortis a été à la fois un succès critique et commercial lors de sa sortie il y a deux ans, rapportant plus de 300 millions de dollars sur son budget de 40 millions de dollars et remportant trois nominations aux Oscars. Avec un casting époustouflant comprenant Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield et Christopher Plummer, le film a conduit Netflix à payer 400 millions de dollars pour deux suites. Un certain engagement sur la conviction que le deuxième film sera aussi bien reçu que le premier.

Comme vous le feriez pour l’imagerie basée sur le « whodunit? » scénario, il n’y a pratiquement rien publié sur l’intrigue du nouveau mystère pour Craig’s Blanc, et il est peu probable que nous voyions beaucoup d’images et de vidéos officielles avant une bande-annonce au début de l’année prochaine. Avec un autre casting étoilé à bord et une probabilité qu’ils ne s’en sortent pas tous vivants, nous pourrions être sur le point de voir Daniel Craig dans ce rôle pendant un certain temps encore. Comme cela a été dit dans une récente interview, cela a fonctionné pour Hercule Poirot de revenir encore et encore, donc si le public adopte Craig’s Blanc de la même manière, qui sait combien de nouveaux mystères nous pourrions le voir envoyé à résoudre. La suite n’a pas encore de date de sortie, mais ce sera vers le milieu de 2022 au plus tôt.

