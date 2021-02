Le tour de manette Xbox Series X peu réalisé

La nouvelle génération de consoles a encore beaucoup à nous surprendre. En novembre dernier, les nouvelles consoles de jeux ont été mises en vente et nous avons à peine eu le temps de nous installer. Bien sûr, c’est ce que doivent penser les propriétaires de Microsoft, qui même aujourd’hui sont surpris par son actualité. Le plus récent vient de voir le jour grâce aux utilisateurs de Twitter parler de lui Manette Xbox Series X.

L’astuce dont nous parlons est liée à ses fonctions bluetooth. Le contrôleur Xbox Series X est intelligent et est capable de se souvenir des deux dernières plates-formes auxquelles il s’est connecté. Avec ces informations en main, le joueur peut changer en appuyant sur un bouton où se connecter.

Cette astuce utile a été signalée par Timo Wolf, un employé de Microsoft. Le développeur a été surpris que ce ne soit pas un fait bien connu des joueurs étant donné son utilité. Pour ceux qui utilisent la manette pour jouer sur ordinateur ou mobile. Il n’est pas nécessaire de marcher tout le temps avec le câble physique: la vie est désormais plus facile.

Preuve vidéo rapide à l’aide du contrôleur Xbox Series X, Windows 10 PC et Xbox One X. Important: appris par les commentaires, cela ne fonctionne pas pour basculer entre Xbox et Xbox Wireless Adapter. Connexion Xbox et Bluetooth uniquement pic.twitter.com/6ROCXNMI6H

– Timo Wolf (@OmitFlow) 8 février 2021