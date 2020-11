Le tour de magie qui rend bizarre croyable selon Vince Vaugh

Au cours d’une carrière de plusieurs décennies, l’acteur Vince Vaughn a joué une variété de personnages. Dans son nouveau film d’horreur-comédie Bizarre, Vaughn essaie peut-être son rôle le plus difficile à ce jour, celui d’une adolescente. Le film est centré sur la prémisse d’une lycéenne échangeant des corps avec un tueur en série. Dans une interview avec CinemaBlend, Vaughn a expliqué qu’un aspect de l’histoire qui aidera le public à adhérer «par magie» au scénario d’échange de corps sont les moments plus petits et émotionnels.

« Je pense [director] Chris [Landon] est si doué pour mélanger la comédie et l’horreur. C’est une chose difficile à faire. Nous lui mettions tellement de choses à l’oreille et nous nous amusions tellement. Mais ce que j’ai le plus aimé, c’est qu’il y a une crédibilité émotionnelle qui traverse [the movie]. … Je pense qu’une partie de ce qui nous aide à acheter l’échange de corps – et évidemment la performance de Kathryn énormément ainsi que Millie – est que je pense que nous achetons émotionnellement ces sentiments et ces connexions. Et cela fait partie du tour de magie d’acheter la situation. C’est la capacité pour nous tous, comme je l’ai dit, de nous connecter à ces moments très vulnérables, lorsque vous êtes au-dessus de votre tête et hors de l’eau, vous vous sentez, vous savez, harcelé ou isolé. Et c’est vraiment ce qui l’emporte, je pense, dans beaucoup de choses. «

Bizarre raconte l’histoire de Millie Kessler, lycéenne victime d’intimidation, interprétée par Kathryn Newton, qui devient la dernière cible de Barney Garris, interprétée par Vince Vaughn, qui est un tueur en série connu sous le nom de Blissfield Butcher. Lorsque Garris tente de prendre la vie de Millie à l’aide d’un poignard enchanté, les deux corps changent à la place.

Alors que Garris utilise son nouveau corps pour continuer sa frénésie meurtrière, Millie découvre qu’elle doit échapper à la police, qui recherche le boucher Blissfield, et se réunir avec son corps dans les 24 heures, sinon le changement devient permanent.

Le film a été réalisé par Christopher Landon, qui a également réalisé Joyeux jour de la mort et sa suite, les fans attendent avec impatience une combinaison de sensations fortes et de comédie dans Bizarre. La bande-annonce du film a tenu cette promesse, montrant Vaughn, 50 ans, dans son personnage de lycéenne, essayant de naviguer dans la vie personnelle de Millie. L’écrivain d’horreur le plus vendu, Stephen King, a été tellement impressionné par la bande-annonce qu’il a déclaré sur Twitter que Vaughn devrait être nominé pour un Oscar pour sa performance. Dans une interview avec ComicBook.com, Vaughn a réagi aux louanges de King.

« Ouais. Je suis un grand fan de Stephen King, de ses écrits aussi. Je me souviens que je disais plus tôt que son … Il a écrit une série de livres intitulée The Bachman Books sous le nom de Richard Bachman, et il avait une nouvelle là-bas appelé «The Rage», qui était l’un de mes préférés en tant qu’enfant. C’est un écrivain formidable, et évidemment, les films de ses livres ont été formidables. C’était donc très flatteur pour lui de le dire, définitivement. «

Avec Vince Vaughn, Kathryn Newton, Celeste O’Connor, Misha Osherovich, Katie Finneran, Uriah Shelton, Dana Drori et Alan Ruck, Bizarre ouvre le vendredi 13 novembre dans les cinémas du pays. Cette nouvelle provient de Cinemablend avec des reportages supplémentaires provenant de ComicBook.com.

