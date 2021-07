Le toujours excellent Persona 3 a 15 ans aujourd’hui

Persona 3 fête aujourd’hui ses 15 ans. Il est sorti pour la première fois au Japon le 13 juillet 2006 pour la PlayStation 2, et son impact sur le paysage RPG a été important. Avec son sens suprême du style, une bande-son exceptionnelle et un mélange de gameplay addictif d’exploration de donjons au tour par tour et de liens sociaux, Persona 3 est vraiment le jeu qui a fait d’Atlus un développeur plus connu, en particulier ici en Occident.

Persona 3 a également été le pionnier du plan de liaison des personnages pour Persona 4 et Persona 5, qui sont tous deux devenus encore plus populaires que leur prédécesseur. Sans Persona 3 et les innovations qu’il a apportées, Persona ne serait pas la franchise qui vole le cœur des gens 15 ans plus tard.

Cependant, malgré son âge, Persona 3 est toujours un RPG fantastique. Bien que certaines parties de sa boucle de jeu soient sans aucun doute datées – et dépourvues des améliorations de la qualité de vie mises en œuvre par ses successeurs – son excellente atmosphère redoutable reste.

Nous perdrions la tête à cause d’un remake ou d’un remaster de Persona 3 – et on ne sait jamais, cela pourrait arriver. Atlus taquine actuellement Sept Des projets de persona qui seront dévoilés au cours d’une année, à partir de septembre. En espérant que nous ayons la chance de revenir à ce classique sur les consoles PlayStation modernes.