Le titre et les premières photos de Jackass 4 dévoilés, la bande-annonce arrive ce mardi

connard 4 a obtenu son titre officiel avant le début de la bande-annonce officielle plus tard ce mois-ci. La quatrième tranche de la Âne série de films, la suite à venir s’appellera officiellement Jackass pour toujours. L’annonce a été publiée sur les réseaux sociaux de la franchise avec la révélation qu’une nouvelle bande-annonce arrivera le mardi 20 juillet. Vous pouvez voir le nouveau logo pour Jackass pour toujours au dessous de.

« Nous sommes de retour ! Bien sûr, un peu plus vieux et beaucoup plus gris, mais certainement pas le plus sage. Regardez la première bande-annonce en ligne le mardi 20 juillet et nous vous verrons tous dans les salles le 22 octobre », le la légende lit.

« Vérifié. Lorsque vous jouez avec le taureau, vous obtenez non seulement les cornes, mais aussi une commotion cérébrale, un poignet cassé et une côte cassée. @JohnnyKnoxville est en effet l’homme magique. »

Réalisé par Jeff Tremaine, Âne ramène la plupart de l’ancien gang pour une autre série de cascades dangereuses et de gags dégoûtants. De retour des films précédents et de la série télévisée originale sont Johnny Knoxville, Steve-O, Jason « Wee Man » Acuna, Chris Pontius, Dave England, Ehren McGhehey et Preston Lacy. Sean McInerney, Jasper Dolphin et Zach Holmes rejoignent également le gang cette fois pour les différents segments, tandis que les stars invitées incluent Tony Hawk, Eric Andre, Shaquille O’Neal, Darby Allin et Mat Hoffman.

« Mime est le mot, mais @poopiesgram est vraiment quelque chose de très spécial. »

Malheureusement, tout le monde de la franchise ne reviendra pas. Ryan Dunn, qui était un acteur majeur dans les trois premiers films, est décédé en 2011 à l’âge de 34 ans. Dans les années qui ont suivi, son ami proche et Âne la co-star Bam Margera a beaucoup lutté contre la dépendance. Il devait apparaître dans Jackass pour toujours à un moment donné, mais il était contractuellement mandaté pour rester sobre pendant la production. Margera a été licencié du projet après qu’il aurait rechuté.

« Que faites-vous lorsque vos rêves les plus fous dépassent votre intellect douteux ? Facile, vous faites appel à un expert en pyrotechnie comme @ToryBelleci. »

Ce sera probablement aussi la dernière Âne film. De toute évidence, le casting ne rajeunit pas et Knoxville avait précédemment confirmé dans une interview que le quatrième film serait son dernier rodéo. Compte tenu de tout ce qu’il a déjà enduré tout au long de la franchise ces dernières années, Knoxville s’est rendu compte qu’il ne pouvait que pousser sa chance jusqu’à présent, et il ne se voit pas remettre son corps en jeu après avoir enveloppé Jackass pour toujours.

« Vous ne pouvez prendre qu’un certain nombre de risques avant que quelque chose d’irréversible ne se produise », a-t-il déclaré à GQ en mai. « J’ai l’impression d’avoir été extrêmement chanceux de prendre les risques que j’ai pris et de toujours me promener … Je ne peux pas me permettre d’avoir plus de commotions cérébrales. Je ne peux pas faire subir ça à ma famille. »

« Deux hommes, une tarentule. Placez vos paris maintenant pour @DangerEhren ou @Blaccapone23.

À propos de la perte de Ryan Dunn et de la gestion de la situation de Bam Margera, Knoxville a ajouté: « C’est difficile quand vos amis sont … C’était déchirant de perdre Ryan. Et c’était difficile quand Steve-O déraillait. Mais il a complètement , a complètement changé sa vie et va juste – je veux dire, il va très bien. C’est un homme différent, différent. Nous voulons que Bam soit heureux et en bonne santé et reçoive l’aide dont il a besoin », a-t-il déclaré. « Nous avons essayé de faire avancer cela. Je pense que c’est tout ce que je veux vraiment dire à ce sujet. »

« Que se passe-t-il lorsque vous volez trop près du soleil ? Je ne sais pas, mais cela équivaut essentiellement à un lavement géant pour @JohnnyKnoxville. »

Surveillez le Jackass pour toujours bande-annonce à sortir le mardi 20 juillet. Pendant ce temps, le film sortira en salles le 22 octobre 2021. Pour plus de mises à jour de la Âne en vue de la sortie du quatrième film, vous pouvez suivre le nouveau compte officiel de la franchise sur Instagram.

Sujets: Jackass 4