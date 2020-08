Le titre de combat nouvelle génération Coreupt est à nouveau montré sur les réseaux sociaux

Il viendra sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC sous le format numérique et gratuit

La scène indépendante s’adapte également aux nouvelles générations de consoles et de technologies, et malgré le fait que nous n’allons pas faire de saut spectaculaire comme les grands studios de haut niveau peuvent en faire l’expérience, toute proposition basée sur ces consoles est d’une grande importance. le saut générationnel. De cette façon, Le designer indépendant Jesse Wright a présenté son propre titre de combat 2D intitulé Coreupt, à destination de Xbox Series X, PlayStation 5 et PC, étant l’un des premiers titres de combat pour ces plates-formes de la nouvelle génération, et petit à petit, il nous présente ses personnages et ses mécanismes.

Comme d’habitude, c’était le sien Wright celui qui nous a laissé les nouvelles avancées à travers les réseaux sociaux, dans son profil personnel de Twitter spécifique. Dans le récit, nous pouvons voir une activité constante du créateur, qui ne cesse de partager les avancées de son titre de combat, avec de nouvelles vidéos de combats difficiles et des conceptions de nouveaux personnages qui n’ont pas encore été révélés.

Et donnez-nous un autre regard sur Captain Vector

Comme nous l’avons vu et commenté précédemment, la proposition rappelle dans l’esprit et la conception d’autres œuvres sur le marché telles que le toujours puissant Combat mortel, quelque chose qui pourrait inciter ses fans à trouver ce nouveau travail intéressant. Lors de leur présentation, ils nous ont laissé certains de leurs dessins de personnages et une bande-annonce qui nous a déjà permis de voir les mouvements de quelques personnages de premier plan. Enfin, l’œuvre sera éditée par Jeux de voyous, et pour l’instant, ce sera un titre gratuit, donc il ne nécessiterait pas d’abonnements payants pour profiter de ses modes en ligne, nous verrons si c’est finalement le cas.

