Le thriller PSVR Je m’attends à ce que tu meures 2 taquine la variété dans la bande-annonce de l’E3 2021

La vie d’un espion ne se résume pas uniquement aux pistolets et aux combats au poing : vous profiterez également de voyages en train luxueux, de trajets en avion de première classe et d’un accès aux coulisses des plus grands spectacles du monde. Je m’attends à ce que tu meures 2 – le PSVR la suite de la simulation d’espionnage de Schell Games – devrait sortir cet été, et voici un aperçu de certains des endroits que vous pouvez vous attendre à explorer.

« Dans I Expect You to Die 2, préparez-vous à de nouvelles missions, à plus de méchants et à plus de façons de, eh bien, vous savez – mourir », lit-on dans le texte de présentation. « L’Agence est ravie de vous voir de retour et en un seul morceau ! Gardons les choses comme ça, d’accord ? Agent, cette suite sera lancée à l’été 2021. Restez alerte ! » Cela a l’air très amusant, nous sommes simplement impatients que le développeur fixe cette date de sortie très importante.