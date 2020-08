Le thriller interactif Twelve Minutes ajoute une version pour Xbox Series X et annonce son casting

Il mettra en vedette les voix de Willen Dafoe, James MacAvoy et Daisy Ridley mais n’a toujours pas de date de sortie

L’année dernière, nous avons eu l’occasion de rencontrer un nouveau thriller interactif qui se déroulera dans un seul lieu, la maison d’un couple, et avec une vue isométrique très intéressante. Nous n’avions pas entendu parler de cela Douze minutes dans lequel nous jouerons avec cette période de temps pour voir différentes réalités du même conflit. Aujourd’hui, nous avons pu voir une nouvelle bande-annonce, dans laquelle les voix que nous pouvons entendre dans ce titre ont été annoncées, avec trois stars de cinéma et aussi, confirmez qu’il viendra également sur Xbox Series X.

C’est ainsi que nous avons pu le voir à travers Gematsu, où le casting comprend trois grandes figures hollywoodiennes telles que le nominé aux Golden Globe James mcavoy ( It, franchise X-Men ); Daisy Ridley (Star Wars: La montée de Skywalker) et la quatre fois nominée aux Oscars, Willem Dafoe (Le phare, À la porte de l’éternité, Le projet Florida). 12 minutes est le premier réalisateur créatif de Luis Antonio, connu pour son travail remarquable en tant qu’artiste 3-D senior sur le titre Le témoin, gagnant du prix des BAFTA Games; son travail précédent inclut le directeur artistique à Ubisoft et artiste 3D en Jeu Rockstars. Le titre nous viendra édité par le populaire Annapurna Interactive. Nous vous laissons maintenant avec la nouvelle bande-annonce vue en direct à la gamescom.

Dans cette histoire, la soirée romantique d’un couple est interrompue par une violente invasion de domicile. L’homme tente d’arrêter l’attaquant et est assommé seulement pour vous retrouver immédiatement au début de la nuit, coincé dans un cycle de 12 minutes. Vous devez utiliser la connaissance de ce qui va se passer pour changer le résultat et briser le cercle.

