Le test de sieste de l’équipe de suicide a fait dormir John Cena dans son costume de pacificateur à la maison

Il y a des acteurs qui semblent nés pour jouer des super-héros, et le lutteur devenu acteur John Cena est l’un d’entre eux. Cena fera partie de la prochaine épopée de James Gunn La brigade suicide, dans le rôle de l’anti-héros Peacemaker, décrit comme un « douchey Captain America ». Cena a pris l’habitude de faire des interviews pour le film en costume complet de « Peacemaker », ce qui a incité Gunn à partager un souvenir sur Twitter de l’acteur endormi dans le costume pour en avoir une meilleure idée.

Je ne plaisante pas, @JohnCena il a juste ramené un uniforme à la maison parce qu’il a dit qu’il voulait voir ce que c’était que de faire une sieste. https://t.co/dO1kBMO47X – James Gunn (@JamesGunn) 7 avril 2021

John Cena a répondu au tweet de retour de Gunn avec son humour caractéristique, en répondant: « Eh bien, il est fait d’un mélange de coton trop confortable. Ses couleurs sont très discrètes avant-gardistes mélangées dans une déclaration de nouveau riche sans prétention qui crie » où aller à Liberty Beach?! «

Alors que le désir de Cena de dormir dans son Pacificateur le costume peut sembler un peu de comédie, il pourrait y avoir une sérieuse pensée «d’acteur de méthode» derrière cela. Des acteurs comme Viggo Mortensen tout en jouant Aragorn et Daniel Day-Lewis en jouant Bill the Butcher sont connus pour rester dans les vêtements d’époque de leurs personnages même lorsqu’ils sont décalés afin de mieux comprendre leurs rôles.

Cena vient d’un milieu de lutte, où beaucoup d’accent est mis sur « kayfabe », également connu sous le nom de « personnage qui ne se brise jamais, même en dehors du ring ». Peut-être que Cena a estimé qu’une approche similaire était nécessaire pour Peacemaker, un personnage psychotique et paranoïaque obsédé par le maintien de la paix, qui est tellement engagé dans son travail de justicier qu’il aurait du sens pour lui de vouloir dormir dans son costume pour être prêt à se battre à tout moment.

Que l’amour de Cena pour son costume soit un peu comique ou une méthode d’acteur à part entière, les résultats parlent d’eux-mêmes. Le personnage a déjà eu sa propre émission dérivée sur HBO Max avant même la sortie de La brigade suicide. De toute évidence, le studio a une grande confiance dans ce que Cena a fait avec Peacemaker.

Il reste maintenant à voir si le public soutiendra également le nouvel avatar bizarrement violent de la star de l’action. Si le succès de Dave Bautista dans le rôle de Drax dans Gunn’s gardiens de la Galaxie les films sont une indication, Cena est entre de bonnes mains.

Écrit et réalisé par James Gunn, Les stars de la Suicide Squad Viola Davis comme Amanda Waller, Joel Kinnaman comme Rick Flag, Michael Rooker comme Savant, Flula Borg comme Javelin, David Dastmalchian comme Polka-Dot Man, Margot Robbie comme Harley Quinn, Daniela Melchior comme Ratcatcher 2, Idris Elba comme Bloodsport, Mayling NG comme Mongal, Peter Capaldi comme The Thinker, Alice Braga comme Solsoria, Sylvester Stallone comme King Shark, Pete Davidson comme Blackguard, Nathan Fillion comme TDK, Sean Gunn comme Weasel, Jai Courtney comme Captain Boomerang, John Cena comme Peacemaker, avec Steve Agee, Taika Waititi et Storm Reid. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 6 août.

