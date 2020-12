Le test de «  feu chaud  » du SLS megarocket de la NASA retardé après l’arrêt prématuré de l’essai de ravitaillement

Les ingénieurs de la NASA et de Boeing évaluent comment aller de l’avant avec le test final du Système de lancement spatial (SLS) megarocket lié à la lune après un arrêt anticipé lors d’une « répétition générale humide » dimanche 20 décembre.

L’enjeu est la date de lancement d’Artemis 1, le premier vol sans équipage du programme de la NASA visant à faire atterrir des humains sur la lune d’ici 2024. Cette mission en orbite lunaire est censée décoller à la fin de 2021, mais en grande partie dépend des tests rapides et réussis du SLS avant que la fusée ne se rende en Floride pour la construction finale et le lancement.

La campagne de tests a été ralentie par des précautions visant à réduire la propagation du COVID-19 et par une série d’ouragans dans le golfe du Mexique. Plus tôt ce mois-ci, l’équipe a réussi à dépasser problèmes d’équipement au sol lors du chargement du propulseur , équipant entièrement les réservoirs de fusée de 700 000 gallons (2,6 millions de litres) d’oxygène liquide et d’hydrogène. Alors que la phase principale « s’est bien comportée » avec le chargement et le réapprovisionnement du propulseur au Stennis Space Center de la NASA dans le Mississippi, le test s’est terminé de manière inattendue, selon un communiqué de la NASA.

« Une partie du test consistait à simuler le compte à rebours avec les réservoirs chargés, jusqu’à 33 secondes avant le démarrage des moteurs », ont écrit des responsables de la NASA. dans un article de blog publié lundi (21 décembre).

« Cependant, le test s’est terminé quelques minutes avant la durée prévue du compte à rebours. L’étage principal et le banc d’essai B-2 sont en excellent état et il ne semble pas y avoir de problème avec le matériel. identifier la cause exacte de l’arrêt prématuré. «

Une fois que la NASA aura terminé cette répétition générale, le SLS subira alors un test de « tir chaud », au cours duquel les quatre moteurs de la fusée seront tirés en même temps pour s’assurer qu’ils sont prêts pour le vol spatial. L’agence n’a pas présenté d’alternatives à ce plan de test au cas où plus de travail serait nécessaire pour préparer SLS pour le vol.

Les défis de la NASA dans sa quête pour mettre les humains sur la lune d’ici 2024 ne sont pas seulement liés au SLS. L’agence est également confrontée à des problèmes de financement pour son programme de système d’atterrissage humain (HLS) dans son budget fiscal 2021 de 23,3 milliards de dollars. HLS n’a reçu que 850 millions de dollars, soit un quart de la demande de l’administration de 3,3 milliards de dollars ; Cela dit, le vaisseau spatial Orion, le SLS et les systèmes au sol d’exploration étaient au niveau ou au-dessus du budget demandé par la NASA pour ces éléments.

L’administrateur de l’agence, Jim Bridenstine, a déclaré au National Space Council le 9 décembre que la NASA aurait probablement besoin de sa demande budgétaire HLS complète pour respecter la date limite d’atterrissage sur la lune. « En fin de compte, si nous n’obtenons pas les 3,3 milliards de dollars, cela devient de plus en plus difficile », a-t-il déclaré.

Un atterrissage lunaire opportun dépendra également de la finalisation par la NASA de tous les tests technologiques pour les systèmes lunaires associés, tels que nouvelles combinaisons spatiales pour protéger les astronautes sur la surface lunaire . Plus tôt ce mois-ci, l’agence mettre 18 astronautes sur la liste restreinte des missions lunaires ; de plus, le L’Agence spatiale canadienne a promis qu’un de ses quatre astronautes se joindrait à la mission préparatoire en orbite lunaire avec équipage Artemis 2 prévu pour 2023.

