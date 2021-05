Le télescope spatial James Webb de la NASA déploie son miroir géant pour la dernière fois avant le lancement du 31 octobre

Le télescope spatial James Webb de la NASA a déployé son grand miroir doré pour la dernière fois sur Terre avant son lancement prévu plus tard cette année.

Le Webb de 9,8 milliards de dollars, qui est présenté comme le successeur de l’emblématique télescope spatial Hubble de la NASA, a récemment ouvert son miroir principal de 21,3 pieds de large (6,5 mètres) lors d’un test dans les installations de la région de Los Angeles de son principal constructeur, le géant de l’aérospatiale. Northrop Grumman.

Le miroir, qui est composé de 18 segments hexagonaux, est trop large pour s’adapter à l’intérieur du carénage de charge utile de toute fusée actuellement opérationnelle, il se lancera donc dans une configuration compacte et se déploiera après avoir atteint l’espace. Le test en cours est le dernier essai majeur pour le système de miroir, et son achèvement marquera une étape importante sur la voie du lancement, ont déclaré les membres de l’équipe de la mission.

Vidéo: Découvrez le miroir primaire plaqué or de Webb dans les « clichés beauté »

Les techniciens ont récemment déployé le miroir principal de 21,3 pieds de large (6,5 mètres) du télescope spatial James Webb de la NASA pour la dernière fois sur Terre. (Crédit d’image: Chris Gunn / NASA)

« Ce n’est pas seulement la séquence de test de déploiement finale que l’équipe a réalisée pour préparer Webb à une vie dans l’espace, mais cela signifie que lorsque nous aurons terminé, le miroir principal sera verrouillé en place pour le lancement », Lee Feinberg, élément du télescope optique directeur de Webb au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland, a déclaré dans un communiqué.

« C’est humiliant de penser aux centaines de personnes dévouées dans tout le pays qui ont travaillé si dur pour concevoir et construire le miroir principal, et maintenant de savoir que le lancement est si proche », a ajouté Feinberg.

Webb devrait décoller au sommet d’une fusée Arianespace Ariane 5 le 31 octobre de Kourou, en Guyane française. L’énorme télescope se dirigera vers la Terre-Soleil Lagrange Point 2, un endroit gravitationnellement stable dans l’espace à environ 930 000 miles (1,5 million de kilomètres) de sa planète d’origine.

Webb est conçu pour observer le cosmos en lumière infrarouge. Un tel travail nécessite que le télescope et ses instruments scientifiques restent assez cool, donc Webb arbore un autre grand déployable en plus de son miroir principal – un pare-soleil de la taille d’un court de tennis.

Les 13670 livres. (6200 kilogrammes) la lunette sera très demandée une fois qu’elle sera opérationnelle. Par exemple, les astronomes utiliseront Webb pour rechercher des signes de vie dans les atmosphères des planètes extraterrestres proches et étudieront les premières étoiles et galaxies qui se sont jamais formées dans l’univers, entre autres tâches.

« Webb va étudier toutes les phases de l’histoire cosmique et de nombreux types de phénomènes », a déclaré Eric Smith, scientifique du programme du télescope spatial James Webb au siège de la NASA à Washington, DC, lors d’une conférence de presse aujourd’hui (11 mai).

« La capacité de découverte de Webb n’est limitée que par notre propre imagination, et les scientifiques du monde entier utiliseront bientôt cet observatoire polyvalent pour nous emmener dans des endroits où nous n’avions pas rêvé d’aller auparavant », a ajouté Smith.

On s’attendait à l’origine à ce que ces travaux commencent beaucoup plus tôt, cependant, et à un coût nettement inférieur. Depuis 2009, le prix estimé de la mission Webb a presque doublé et la date de lancement prévue a été retardée d’environ sept ans.

