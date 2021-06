Le télescope Hubble espionne une galaxie spirale déséquilibrée déformée par la gravité

La galaxie NGC 2276, récemment imagée par le télescope spatial Hubble, avait déjà atteint l’Atlas des galaxies particulières. (Crédit image : ESA/Hubble & NASA, P. Sell)

le Le télescope spatial Hubble a capturé une nouvelle image époustouflante d’une lointaine galaxie spirale déformée par le remorqueur gravitationnel de sa voisine.

le galaxie spirale , appelée NGC 2276, est située dans la constellation de Céphée à quelque 120 millions d’années-lumière du soleil de la Terre. Dans une image à grand champ de Hubble, il peut être vu avec son petit voisin NGC 2300. L’attraction gravitationnelle de la galaxie voisine a tordu la structure en spirale de NGC 2276 dans une forme déséquilibrée, ce qui lui a valu une place dans le T l’Atlas des Galaxies Particulières , un catalogue des conglomérats stellaires les plus étranges initialement publié en 1966.

Comme le NGC 2300 voisin exerce une force gravitationnelle sur un côté de NGC 2276, les parties les plus externes des bras spiraux de la plus grande galaxie s’étendent plus loin de son centre, donnant à NGC 2276 son aspect asymétrique.

En rapport: Qu’est-ce qu’une galaxie spirale ?

Des bras en spirale émanent comme les jambes d’une araignée du centre des galaxies dites spirales (d’où leur nom) pour former des ruisseaux brillants où la densité d’étoiles est plus élevée que dans le reste de la galaxie. Les bras larges sont la caractéristique distinctive des galaxies spirales, qui peuvent avoir une structure assez compliquée avec un renflement central, un disque plat avec des bras spiraux où se concentrent la plupart des étoiles et un halo stellaire moins dense entourant le disque. Notre galaxie, la voie Lactée , ainsi que son voisin Andromède , sont toutes deux des galaxies spirales.

En plus de l’interaction gravitationnelle avec NGC 2300, l’apparence de NGC 2276 est également affectée par des gaz extrêmement chauds qui envahissent généralement les amas de galaxies.

Une vue à grand champ du télescope spatial Hubble montre la galaxie NGC 2276 avec son voisin plus petit NGC 2300, qui exerce sa force gravitationnelle d’un côté de NGC 2276 et provoque sa forme asymétrique. (Crédit image : ESA/Hubble & NASA, P. Sell)

Selon une agence spatiale européenne (ESA) description de l’image , ce gaz surchauffé a déclenché une explosion de formation d’étoiles dans NGC 2276, qui peut être vue sur le côté gauche de l’image en gros plan comme une zone brillante de lumière teintée de bleu. La récente explosion de formation d’étoiles de NGC 2276 est également liée à l’apparition d’habitants plus exotiques – des trous noirs et des étoiles à neutrons dans des systèmes binaires, a déclaré l’ESA dans le communiqué.