Le téléphone Pixel pliable de Google n’arrive pas de sitôt, a été reporté à 2023

27 mai 2022 10:47:06 IST

Google prévoyait de lancer l’un de ses appareils les plus attendus, le Pixel Fold, d’ici la fin de cette année. Maintenant, un nouveau rapport sur 9to5Google indique que le lancement du smartphone pliable a été reporté et, selon toute vraisemblance, sera lancé d’ici la fin du printemps 2023.

Alors que les pénuries de puces et les problèmes avec les chaînes d’approvisionnement mondiales peuvent être un problème majeur, la principale raison pour laquelle le Pixel Fold ou Pixel Notepad, comme on l’appelle dans certains cercles, a été retardé, est le fait que les ingénieurs de Google ne sont tout simplement pas satisfaits. comment le développement de l’appareil a été jusqu’à présent.

L’une des principales raisons pour lesquelles le développement a été lent et pour lesquelles la production sera encore plus lente pour le Pixel Notepad est la fourniture de panneaux pliables. Le bloc-notes Pixel allait avoir un écran principal pliable de 7,58 pouces fabriqué par Samsung Display, mais la société est occupée à produire des panneaux pour les propres appareils de Samsung, y compris le Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 et n’a pas été en mesure d’allouer des ressources et des installations de production pour d’autres clients.

Le téléphone est maintenant prévu pour un lancement au printemps prochain. Notamment, Google a dévoilé un tas de produits nouveaux et à venir lors de sa conférence Google I/O en mai, et Pixel Notepad n’en faisait pas partie, malgré plusieurs rumeurs selon lesquelles Google ne faisait que mettre la touche finale au téléphone.

Le bloc-notes Pixel, s’il est lancé, sera le premier smartphone pliable de Google. Des rapports antérieurs indiquaient qu’il arborerait la puce Tensor de Google et la même configuration d’appareil photo que le Pixel 6a de Google, bien que si le téléphone soit vraiment lancé dans près d’un an, ces spécifications sont susceptibles de changer.

Le Pixel Fold devrait coûter environ 1400 € lors de son lancement. Bien que cela rende le Pixel Fold nettement plus cher que le Pixel 6 le moins cher, ainsi que le Pixel 7, il serait toujours environ 400 € moins cher que le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 les moins chers. Cependant, gardez à l’esprit que pour les prochains appareils pliables, Samsung prévoit de réduire considérablement le prix. De plus, Google sera très en retard à la fête avec le Pixel Notepad, donc toutes les chances qu’il avait de saper le Samsung Z Fold 4 sont hors de la fenêtre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂