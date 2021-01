Le Tactical Rogue-Lite Crying Suns est toujours gratuit sur Epic Games Store jusqu’au 14 janvier

Pour les joueurs PC à la recherche d’un billet de faveur convaincant à ajouter à leur collection, Epic Games Store propose le fantastique rogue-lite Pleurs de soleils pour rien. Il sera gratuit jusqu’au 14 janvier, donc il reste encore beaucoup de temps pour voir son magnifique art pixelisé et son histoire bien équilibrée si vous avez du temps à perdre.

Dans Pleurs de soleils, vous incarnez un commandant spatial qui rencontre un empire mystérieux. Les éléments de l’histoire brillent vraiment et vous donnent une raison de progresser pour découvrir plus de secrets sur l’histoire de l’empire.

Vous profiterez d’un univers généré de manière procédurale avec plus de 300 événements d’histoire possibles. Cela donne à ce jeu de nombreuses façons de jouer en fonction de votre progression et de vos choix.

L’histoire est longue, mais comme elle est divisée en six chapitres, il existe de nombreuses occasions de faire des pauses et de vous concentrer sur ce qui vous attend. Il existe également une option d’avance rapide si vous souhaitez passer à certaines parties.

En plus de l’histoire captivante, Pleurs de soleils utilise également un système de combat effréné qui vous lancera beaucoup à la fois. Après chaque partie, vous commencerez à saisir les détails subtils qui font toute la différence pour s’imposer face à d’autres cuirassés et flottes bien puissants.

Ce rogue-lite a été inspiré par FTL (Faster Than Light), mais selon de nombreux joueurs, cela ne correspond pas tout à fait aux éléments qui ont fait FTL si populaire. Encore, Pleurs de soleils est un bon jeu qui vaut vraiment le détour si vous aimez les voyous avec des combats compétents et une histoire qui vous emmènera tout au long du voyage.

La narration est probablement là où ce jeu brille le plus. Vous pouvez dire que les développeurs d’Alt Shift voulaient creuser profondément dans la construction d’un univers fantastique rempli de rebondissements qui vous font deviner. Sur la base des réactions des joueurs, ils ont maîtrisé cet aspect.

Ils ne laissent rien à votre imagination. Au lieu de cela, ils vous donnent des points d’intrigue concrets que vous obtiendrez au début du jeu. Bien sûr, le gameplay et la stratégie pourraient être un peu meilleurs, mais pour un rogue-lite gratuit, vous pourriez certainement faire bien pire.

Vous devrez juste tempérer un peu vos attentes si vous avez joué FTL et en est sorti en aimant vraiment ses dessins et ses directions. Alt Shift a fait de son mieux avec les systèmes et les ressources dont il disposait.