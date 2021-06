Le Swift X d’Acer met le Ryzen 5000 et le RTX 3050 Ti entre les mains des créatifs

L’Acer Swift X est réel. Jeudi, Acer a confirmé l’existence de ce nouvel ordinateur portable fin et léger destiné aux créatifs, après sa première apparition officieuse fin avril, dans une liste sur le site Web d’Acer Thailand.

L’annonce a été faite lors de la conférence de presse mondiale Next @ Acer de la société le 27 mai. Les prix commencent à 900 € avec une sortie nord-américaine en juin, et les configurations comprennent des processeurs mobiles Ryzen 5000, le Nvidia GeForce RTX 3050 Ti et un écran 100% sRGB .

Contrairement aux prochains notebooks de créateur ConceptD d’Acer, le Swift X vise le professionnel de la création en déplacement. Pesant 1,39 kg (3,06 livres), son châssis métallique mesure un peu plus d’un demi-pouce d’épaisseur (17,9 mm) tout en arborant toujours un écran IPS FHD (1080p) de 14 pouces. À l’intérieur, vous aurez le choix entre un processeur jusqu’à 5800U et 16 Go de RAM, associés au dernier GPU mobile de Nvidia. Jusqu’à 2 To de stockage SSD offrent suffisamment d’espace à bord pour les grands projets vidéo ou photo. Un lecteur d’empreintes digitales permet des connexions plus rapides via Windows Hello. Acer affirme que la batterie 59WHr du Swift X durera jusqu’à 17 heures.

Acer Les spécifications exactes, la disponibilité et les prix de l’Acer Swift X varient en fonction de la région.

Les monteurs vidéo et les photographes trouveront probablement que le Swift X est suffisamment puissant pour en faire un ordinateur portable incontournable pour les jours de grand voyage, mais bien sûr, ce n’est pas tout ce que vous pouvez faire avec ce portable. Une fois le travail terminé, ces ordinateurs portables peuvent passer au jeu, avec la prise en charge du lancer de rayons pour démarrer. Il ne semblera tout simplement pas que vous portiez un PC de jeu – les premières images du Swift X le montrent dans une gamme de couleurs douces et douces (bleu-gris, rose et or champagne).

Les spécifications exactes, la disponibilité et les prix varient selon la région.Par conséquent, si le Swift X n’atterrit finalement pas dans votre pays, vous pouvez à la place rechercher les autres ordinateurs portables récemment annoncés par Acer. Ils incluent des modèles supplémentaires équipés de processeurs Intel Tiger Lake H de 11e génération, ainsi que des gammes créatives, de jeu et professionnelles de la société.

Spécifications de l’Acer Swift X

Acer n’a pas publié une liste complète des spécifications du Swift X lors de son annonce, mais pour la version nord-américaine, voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Prix ​​de départ: 900 €

CPU: jusqu’à Ryzen 5800U

RAM: jusqu’à 16 Go

Stockage: jusqu’à 2 To SSD

Graphiques: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti

Écran: IPS FHD (1920 x 1080) de 14 pouces avec 100% sRGB

Ports / Connectivité: Comprend USB-C

Réseau: inclut la prise en charge du Wi-Fi 6

Autres fonctionnalités: lecteur d’empreintes digitales

Poids: 1,39 kg (3,06 livres)

Batterie: 59WHr

Couleurs: bleu-gris, rose, or

