Le succès de « Control » sécurise sa suite avec un budget plus important

Après avoir atteint le public le 27 août 2019, « Control », le titre le plus récent du studio Remedy Entertainment, a réussi à captiver plus de dix millions de joueurs à travers le monde, garantissant la réalisation de sa suite tant attendue, le plus d’envergure grâce à l’augmentation de son budget.

Remedy Entertainment a annoncé ces résultats à travers un rapport sur l’état de l’entreprise au milieu de l’année publié sur son site officiel le 13 août, révélant que la suite de « Control », qui avait été évoquée l’année dernière, est déjà en développement complet.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Hideaki Anno parle de l’avenir d' »Evangelion »

« Control » est un jeu de tir et d’action à la troisième personne dans lequel le joueur incarne Jesse Faden, une femme accompagnée de la présence d’un être interdimensionnel lors de son voyage à travers « The Imemorial House », un bâtiment incroyablement gigantesque qu’il abrite une agence secrète chargée de contrôler des objets de grande puissance, qui a été envahie par une force obscure appelée « The Hiss ».

« ‘Control’ a atteint un public formidable, ayant été joué par plus de dix millions de joueurs », note l’article écrit par un porte-parole de Remedy. « L’audience croissante et la notoriété de la marque sont précieuses alors que nous continuons à soutenir ‘Control’ et à développer ‘Condor’, alors que nous sommes au début de la conception d’un futur jeu à plus gros budget sur ‘Control’. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Diablo 4 Director ne fait plus partie d’Activision Blizzard

« Condor » est le nom de code que l’équipe de Remedy Entertainment utilise dans le développement d’une sorte de « Battle Royale » se déroulant dans le même univers que « Control », qui sortira à nouveau sous le label 505 jeux. Mikael Kasurinen, directeur de la franchise, a confirmé la production de la soi-disant « suite à plus gros budget », qui à ce jour n’a pas de date de sortie.

« Nous savons qu’il y aura du scepticisme à propos du multijoueur. Mais nous pensons que nous pouvons créer une expérience partagée sans compromettre l’ADN unique de qui nous sommes ou des histoires que nous voulons raconter « , a déclaré le créateur dans un communiqué de Remedy Entertainment, qui maintient également » Vanguard « , un jeu coopératif gratuit, en développement.