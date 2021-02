Le Studio Koba se réjouit de la date de sortie de Narita Boy

Nous connaissons déjà la date de sortie officielle de Narita Boy, un titre qui nous ramènera aux années quatre-vingt.

L’histoire de ce titre développé par une équipe espagnole a un tissu. Après avoir été financé sur Kickstarter, sa première était prévue pour décembre 2018. Quand cela ne s’est pas produit, le studio a décidé de le déplacer à un moment donné en 2019 mais là encore le jeu n’a pas montré de signes de vie. Heureusement, nous avons enfin la confirmation de la Date de sortie de Narita Boy.

Les Barcelonais du Studio Koba, ainsi que la légendaire Team 17, ont déjà leur premier travail presque prêt. Après deux gros retards, il semble que son projet tant attendu verra enfin le jour au début du printemps. Oui, nous n’avons pas de jour exact mais au moins il y a déjà une fenêtre approximative, qui n’est pas trop loin.

Dans le titre, on se met aux commandes d’un jeune homme qui s’avère être celui qui a été choisi pour manier le Tecno-Sword, une arme légendaire capable de vaincre les ennemis les plus puissants. Avec cette épée, nous pourrons combattre à la fois au corps à corps et à distance, puisqu’elle aura la possibilité de lancer un puissant tir laser ou de se transformer en fusil de chasse.

Visuellement, nous parlons d’une plate-forme bidimensionnelle, avec un design très années 80 et une esthétique pixélisée. La même chose se produit avec sa section sonore, qui regorge de synthétiseurs analogiques qui nous rappelleront inévitablement cette époque.

Narita Boy sera disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam. De plus, il a déjà été confirmé que les utilisateurs du Xbox Game Pass pourront en profiter dans l’application dès le premier jour.

Allons-y!