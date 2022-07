Le Studio Ghibli dévoile la carte complète de son parc à thème

La Studio Ghibliresponsable de grands films d’animation comme »Mon voisin Totoro » O »L’incroyable château vagabond », vient de révéler la carte détaillée de son nouveau parc à thème, où vous pourrez voir plusieurs des zones qui feront partie de l’attraction. Les premières sections du parc ouvriront le 1er novembre, y compris l’entrepôt Ghibli, qui présente des expositions des productions classiques du studio.

Les amateurs de parc trouveront une réplique du »Soupirs du coeur » où les visiteurs peuvent trouver tout ce que le parc a à offrir. Vous pouvez également voir une réplique de la maison de Satsuki et Mei du film »Mon voisin Totoro », juste en face de la forêt de Dondokodo, bien que pour maintenir la magie, seuls les enfants peuvent entrer.

Les éléments ci-dessus seraient exposés comme la première phase du parc, car la deuxième phase, connue sous le nom de Mononke No Sato, ouvrira jusqu’à l’automne 2023. La vallée des sorcières, une autre des sections du parc Ghibli, devrait être achevée par la fin de l’année 2023. Aucun autre détail sur ces attractions n’a encore été publié.

Cela pourrait également vous intéresser: Eiichiro Oda prévoit que l’arc final de One Piece sera le plus impressionnant et le plus excitant

Pour préserver les messages de respect de l’environnement de plusieurs des films Ghibli, le nouveau parc à thème n’a pas d’attractions grandes ou mécaniques. Au lieu de cela, il invitera les visiteurs à faire une promenade dans la nature tout en explorant le parc.

Le parc à thème a été créé en partenariat avec le parc commémoratif de l’exposition d’Aichi et laisse la forêt en grande partie intacte. Bon nombre des films les plus connus de Hayao Miyazaki encouragent le public à être soucieux de l’environnement, avec des films comme » Nausicaä de la vallée du vent » et » Princesse Mononoke » mettant l’accent sur l’équilibre entre l’homme et la nature.

Le parc Ghibli fait également allusion à la magie de l’enfance, plusieurs de ses expositions comme la forêt de Dondokodo étant exclusivement réservées aux enfants. Cela fait bien sûr référence au film classique »Mon voisin Totoro », où l’on peut voir les sœurs protagonistes entrer dans la magie de la forêt. Cependant, les parents qui viennent au parc n’auront pas à s’inquiéter, car toutes les autres attractions sont ouvertes au grand public.

Cela pourrait aussi vous intéresser : ‘Suzume’, le film de Makoto Shinkai : nouvelle bande-annonce et date de sortie

Studio Ghibli est un studio d’animation basé à Koganei, Tokyo. Le studio est connu pour ses films d’animation primés comme « Spirited Away » et « My Neighbor Totoro », en particulier ceux du co-fondateur, scénariste et réalisateur Hayao Miyazaki. Depuis sa création en 1985, le studio a remporté un grand succès critique et commercial.

La plupart des films du Studio Ghibli sont disponibles sur hbo max.