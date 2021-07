Le studio « Gears of War » pourrait travailler sur une nouvelle saga

Un nouveau post sur LinkedIn pourrait anticiper le développement d’une nouvelle saga de jeux vidéo créée par The Coalition, le studio appartenant à Xbox et responsable de «Gears of War», l’une des franchises les plus emblématiques et les plus réussies de l’histoire de la console Microsoft.

La publication sur LinkedIn a été signalée par Klobrille, un initié spécialisé dans la Xbox, notant que la description consiste à rechercher des employés de The Coalition pour travailler sur la conception de niveaux dans « une nouvelle adresse IP ». Cette demande date de février 2021 et malgré sa suppression du site, Klobrille a enregistré une capture d’écran.

Ce détail est apparu après que divers rapports indiquent que la Coalition concentre ses efforts sur le développement de nouvelle génération en utilisant la technologie Unreal Engine 5. Des plans ont été annoncés plus tôt dans le mois pour présenter « Alpha Point », une démonstration technique lors de l’édition de cette année du « Game Developer Conference », qui aidera à évaluer les capacités de la Xbox Series X.

« Alpha Point » proposera une présentation de Kate Rayner, directrice technique de The Coalition, ainsi que de Colin Penty, directeur artistique technique du studio. Pour le moment, les créateurs de « Gears of War » ont indiqué qu’ils n’auraient pas d’annonces de nouveaux jeux « avant un certain temps », concentrant les efforts de l’étude sur la technologie de « Unreal Engine 5 ».

Cependant, cela ne veut pas dire que la Coalition n’a pas certains projets en tête, qui en sont à leurs premiers stades de développement. Pour célébrer le 15e anniversaire de la saga « Gears of War », le lancement d’un disque vinyle en édition limitée de la bande originale de ses trois premiers titres a été annoncé, ainsi qu’un coffret spécial de six CD.