Le stress au travail? La règle des 2 minutes peut aider

Toute personne confrontée à une tâche presque insurmontable souffre rapidement de la pression et du stress de la situation. Ça ne doit pas être. La règle des 2 minutes vise à remédier à la situation et à rendre possible l’impossible. Comment ça fonctionne? Vous lisez cela ici.

Le principe de la règle des 2 minutes est en fait assez simple. Imaginez que vous êtes assis dans le bureau et que vous vous mettez au travail. Soudain, votre patron entre dans la neige et charge un autre projet pour vous – et cela devrait bien sûr être terminé hier, au plus tard cet après-midi.

Avant de paniquer et que les premiers symptômes de stress deviennent visibles, penchez-vous en arrière – et prenez votre temps pour la règle des 2 minutes. C’est un jeu d’esprit que l’entraîneur mental Andrew D. Wittman, ancien officier de la marine et de la police des États-Unis, ne jure que dans des situations stressantes.

Voici comment fonctionne la règle des 2 minutes

Essentiellement, il s’agit de se retirer du désespoir, de la panique et du stress, et de réfléchir pendant seulement deux minutes à la façon de s’attaquer à la tâche difficile qui nous attend. Au lieu de gronder le patron inconsidéré ou de fondre en larmes, vous prenez une profonde inspiration et vous demandez: « Si cette tâche était possible, comment pourrais-je m’y prendre? »

Dites la guerre au stress

Il ne s’agit pas de se dire: «Je peux le faire». Il s’agit plutôt, selon Wittman, de procéder de manière rationnelle et d’omettre tout sentiment. « Votre cerveau fera réellement le travail et trouvera des réponses », explique l’auteur du guide à la devise du portail.

Il s’agit de regarder le défi apparemment insurmontable sous un angle différent. Au lieu de réagir avec une tempête d’émotions, qui entraîne inévitablement du stress, la règle des 2 minutes adopte automatiquement l’attitude d’un acteur – et à la fin le projet peut être terminé à temps.