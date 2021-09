Le statut de la liste rouge montre que nous sommes à l’aube du sixième événement d’extinction, déclare le chef de l’UICN

06 sept. 2021 14:46:55 IST

Près de 30% des 138 374 espèces évaluées par la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) sont menacées d’extinction, a rapporté samedi l’organisme mondial de conservation.

La perte d’habitat, la surexploitation et le commerce illégal ont martelé les populations mondiales d’espèces sauvages pendant des décennies, et le changement climatique devient maintenant une menace directe, a déclaré le chef de l’Unité Liste rouge de l’UICN. AFP dans une interview.

Q. Sommes-nous dans ou sur le point de la sixième extinction de masse ?

Si nous regardons les extinctions tous les 100 ans depuis 1500, il y a une inflexion marquée à partir des années 1900. La tendance montre que nous sommes 100 à 1 000 fois plus élevés que les taux d’extinction « de fond », ou normaux. Je dirais certainement que le statut de la liste rouge montre que nous sommes à l’aube du sixième événement d’extinction [in the last 500 million years].

Si les tendances continuent à monter à ce rythme, nous serons bientôt confrontés à une crise majeure.

Q : La Liste rouge a commencé en 1964. A-t-elle beaucoup changé ?

R : La liste initiale n’était pas vraiment basée sur des critères scientifiques. C’était plus une impression d’instinct : « Nous pensons que l’espèce est sous un certain degré de menace ». Mais alors que la liste commençait à s’allonger, nous avons réalisé que nous devions la rendre scientifiquement défendable. Nous avons donc pris un grand pas en arrière et demandé : « Qu’est-ce que nous essayons de mesurer ?

La réponse était assez simple : risque d’extinction.

Q : Y a-t-il des espèces qui auraient disparu sans la Liste rouge ?

R : Il y a beaucoup d’espèces dans le monde que nous aurions presque certainement perdues. Le processus de la Liste rouge a attiré l’attention, par exemple, sur le sort de l’oryx d’Arabie et a conduit à des efforts de conservation – retrait des animaux de la nature, élevage en captivité, réintroductions. Nous avons vu des espèces presque éteintes qui prospèrent maintenant.

Q : La liste rouge fait-elle des recommandations ?

R : La Liste rouge n’est pas normative, c’est juste une déclaration de fait – c’est ce qu’est le statut de l’espèce. Ensuite, c’est aux décideurs d’interpréter cela et de décider quelles politiques devraient être adoptées.

Q : Avez-vous déjà été sous pression à cause des annonces ?

R : Il y a beaucoup de lobbying. Étonnamment, il ne s’agit pas tant de passer à un niveau de menace plus élevé. Pour certaines espèces charismatiques très médiatisées, si vous voulez les déclasser parce qu’il y a eu des actions de conservation réussies, nous sommes souvent très, très durement poussés à ne pas le faire.

On craint vraiment que si une espèce descend d’une catégorie, cet investissement dans la conservation s’arrête. C’est là que le « statut vert » sera vraiment utile.

Q. Quel est le statut vert ?

A : Après avoir fait l’évaluation de la Liste rouge, qu’allez-vous faire à ce sujet ? C’est là que nous avons commencé à parler du statut vert. Comment mesurez-vous si vos actions de conservation sont couronnées de succès ? Si nous n’avions rien fait, où serait-ce maintenant ? Si nous arrêtons tous les efforts de conservation maintenant, qu’arrivera-t-il à cette espèce à l’avenir? Ce sont les métriques du processus de statut vert.

Q : Cela ne pourrait-il pas conduire à un triage pour la conservation des espèces ?

R : Il y a un montant limité de financement disponible et un grand nombre d’espèces. Cela se résume à des réalités vraiment dures. Vous êtes obligé de simplement laisser certaines espèces s’éteindre parce que nous ne pouvons vraiment pas les sauver.

Mais ce n’est pas quelque chose que nous abordons de front dans le processus de la Liste rouge. Nous rejetons effectivement la responsabilité sur les autres pour prendre ces décisions très difficiles.

Q : Le changement climatique est rarement cité comme facteur d’extinction. Pourquoi donc?

R : C’est évident pour les ours polaires en raison du lien direct entre la couverture de glace de mer et le réchauffement climatique, mais avec d’autres mégafaunes, il est beaucoup plus difficile de détecter les impacts du changement climatique.

Il existe des preuves indiquant que le changement climatique explique la fréquence et l’intensité croissantes des incendies de forêt. Mais lorsque les experts enregistrent des menaces pour une espèce, ils peuvent mettre «une fréquence d’incendie accrue», pas le changement climatique.

Le champignon chytride détruit les amphibiens dans le monde entier, et nous sommes à peu près sûrs que son émergence est très liée au changement climatique. Mais avec les preuves que nous avons maintenant, la catégorie de menace est les espèces envahissantes, pas le changement climatique.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂