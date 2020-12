Le standard téléphonique LGBT se prépare pour Noël chargé

Switchboard s’est associé à l’artiste de rue Pegasus pour créer une œuvre d’art faisant la promotion du numéro d’assistance téléphonique pendant les vacances.

Malgré de vaillants efforts pour rendre le Yuletide gay, pour de nombreuses personnes LGBT +, Noël peut être synonyme de solitude, de stress et d’anxiété.

La saison des fêtes peut souvent être une période émotionnelle compliquée pour les personnes LGBT + rentrant chez elles pour les vacances, créant des défis pour ceux qui ne sont pas sortis ou qui le sont et ont des difficultés avec la famille et les amis à les accepter.

Même pour ceux qui sont acceptés, il reste l’épineux problème de la navigation à table des discussions autour des questions LGBT + après un quatrième verre de prosecco mal avisé.

Pendant ce temps, avec les restrictions de coronavirus en place dans tout le Royaume-Uni cette année, un nombre accru de personnes LGBT + – déjà de manière disproportionnée susceptibles de lutter contre leur santé mentale – sont également confrontées à la perspective de passer Noël seules.

Le standard téléphonique LGBT + se prépare à une augmentation attendue des volumes d’appels autour des vacances. Le volume d’appels a augmenté de 15% en décembre 2019 et est déjà en hausse de 10% jusqu’à présent ce mois-ci.

Assistance téléphonique LGBT + Accolades standard pour la montée des appels à Noël.

La coprésidente du standard téléphonique, Natasha Walker, a déclaré: «Des dizaines de milliers de personnes sont à nouveau en lock-out, dans des situations difficiles ou compliquées en raison d’attitudes négatives envers la sexualité ou l’identité de genre.

«Noël et les vacances d’hiver peuvent déjà être une période de solitude et d’isolement pour beaucoup.

«De plus, la pandémie a séparé les familles, les amis et les communautés pendant de nombreux mois et à cette époque de l’année, les gens ont hâte d’être à la maison avec leurs proches.

Pour s’assurer que la ligne d’assistance peut couvrir le volume attendu, l’organisme de bienfaisance s’est associé à Direct Line, qui fournira un financement pendant la période des fêtes.

Walker a ajouté: «Il est essentiel que nos lignes d’assistance restent ouvertes pour ceux qui ont besoin de quelqu’un à qui parler pendant les vacances d’hiver et travailler avec Direct Line nous a permis de les garder ouvertes à mesure que les numéros d’appel augmentent.»

Simon Henrick de Direct Line a déclaré: «2020 a été déjà assez difficile et nous a permis à beaucoup d’entre nous de réaliser que, en particulier à cette période de l’année, nous ne devrions pas prendre notre temps en famille pour acquis. Tant de membres de la communauté LGBTQ + font face seuls à Noël parce que des problèmes familiaux se dressent sur le chemin. En gardant les téléphones ouverts, au moins ils ont maintenant quelqu’un à qui parler. »

De nombreux jeunes homosexuels sont mal à l’aise de discuter des problèmes LGBT + avec leur famille.

Une enquête auprès de 502 jeunes LGBT + âgés de 16 à 35 ans – menée avant l’annonce de nouvelles restrictions de Noël – a révélé que 38% se disent nerveux à l’idée de rentrer chez eux cette année.

Parmi ceux-ci, près de la moitié ont déclaré ne pas être à l’aise pour discuter des problèmes LGBT + avec leur famille, tandis que beaucoup ont également déclaré que leur famille réagissait négativement aux discussions sur les problèmes LGBT + à la maison.

Switchboard s’est également associé à l’artiste de rue Pegasus pour créer une œuvre d’art faisant la promotion du numéro d’assistance téléphonique pendant les vacances.

L’œuvre, intitulée Lonely Human, a été exposée dans les rues généralement bondées du centre de Londres, comme une «manifestation physique de la solitude à Noël».

Pegasus a déclaré: «La solitude a été une préoccupation pour tout le monde pendant la pandémie et les lignes d’assistance comme le standard donnent à ceux qui en ont besoin le sentiment que quelqu’un est là pour écouter.

«Visualiser et comprendre le problème de la solitude est difficile. The Lonely Human a été créé pour apporter à la maison le sentiment que même dans la ville la plus peuplée du pays, il est facile de se sentir seul.

Le standard est ouvert de 10h00 à 22h00, 365 jours par an, au 0300 330 0630. Standard propose également un service de chat pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas parler au téléphone.