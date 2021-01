Le stade Capcom Arcade fait ses débuts en février 2021

Capcom a annoncé un nouveau titre pour la Nintendo Switch en février. Stade d’arcade de Capcom apporte une large bibliothèque de Capcomjeux d’arcade rétro sur la console moderne.

Stade d’arcade de Capcom contient une bibliothèque soigneusement sélectionnée de 32 classiques bourrés d’action. Certains des titres annoncés incluent Street Fighter 2, Le guerrier mondial, et Strider. Les joueurs peuvent à nouveau découvrir ces titres d’arcade et même les présenter à des joueurs qui n’ont jamais eu l’occasion de les jouer.

La collection fera ses débuts avec un jeu gratuit appelé 1943: La bataille de Midway. À partir de là, les joueurs peuvent continuer à ajouter à leur collection avec des modules complémentaires autonomes ou un (ou tous) des trois packs de jeu supplémentaires.

Chaque lot de jeux comprend dix jeux classiques dédiés à une époque spécifique du classique d’arcade: L’aube de l’arcade (1984-1988), Révolution d’arcade (1989-1992), et Évolution d’arcade (1992-2001). Les joueurs peuvent à nouveau découvrir les années 80 avec Commando bionique ou les années 90 avec Super Street Fighter 2 Turbo. Si les joueurs achètent les trois lots de jeux, ils recevront le Ghost ‘n Goblins autonome également. La liste complète des jeux est disponible sur le site officiel Stade d’arcade de Capcom site Internet.

La page du magasin est actuellement disponible sur le Nintendo Changer de site Web. Le site Web officiel est également disponible et indique que le jeu comprend une coopération ou une compétition en tête-à-tête localement avec des amis. Les joueurs peuvent également comparer leurs scores et leurs temps sur les classements en ligne.

La version Nintendo Switch des jeux dispose également de toutes nouvelles fonctionnalités et options. Les nouvelles fonctionnalités incluent le rembobinage du gameplay, l’ajustement de la vitesse et du niveau de difficulté, et la possibilité de sauvegarder et de charger des jeux de n’importe où et à tout moment.

La fonction Rewind permet aux joueurs de réessayer s’ils font une erreur ou veulent s’entraîner à un mouvement. Auparavant, les joueurs devaient tout recommencer s’ils obtenaient un «Game Over» au pire moment possible. Si les joueurs ont besoin de ralentir l’action, la fonction Vitesse de jeu permet aux joueurs de jouer à une vitesse normale ou à une vitesse réduite à certains points du niveau.

Tous les jeux sont également livrés avec un manuel de jeu et des paramètres de contrôleur pour ceux qui apprennent simplement à jouer.

Capcom a également annoncé qu’il y avait des plans pour des défis spéciaux hebdomadaires. Chaque défi aura des paramètres nouveaux et passionnants. Cette fonctionnalité n’est déverrouillée qu’après l’achat du DLC supplémentaire.

Stade d’arcade de Capcom sera lancé en février 2021.