Le sport automobile continue de faire sens. Porsche en est la preuve

Le maximum «Course le dimanche, vente le lundi» (course le dimanche, vente le lundi) qui a motivé de nombreuses marques à dépenser des millions pour le sport automobile pendant des décennies peut ne plus être applicable aujourd’hui. Le lien entre le monde de la compétition et les voitures de série est de plus en plus éloigné. Êtes-vous d’accord?

Cependant, c’est la concurrence qui continue d’alimenter la passion que beaucoup d’entre nous ont pour les marques automobiles. Ferrari aurait-elle un sens sans la Formule 1? Porsche aurait-il un sens sans son lien historique avec le sport automobile?

Ma réponse à ces questions est simple: non.

Ce que Porsche a fait en est la preuve; Je veux dire naturellement «Porsche Unseen». Avec cette rencontre de modèles qui n’ont jamais vu le jour, Porsche nous a une nouvelle fois fait rêver de versions de série de ses voitures de course. Il a présenté plus de 10 prototypes qui au cours des 10 dernières années ont poussé ses concepteurs et ingénieurs à innover et à essayer d’aller plus loin.

Sans programme de compétition, il serait impossible de faire ces exercices. Il n’y avait ni Porsche 919 Street, ni Porsche 920, ni tant d’autres modèles qui habitent déjà les garages de ceux qui aiment encore les voitures. Et même s’il y en avait, il n’y avait aucun lien avec la concurrence pour les légitimer.

Sans concurrence, au lieu de projets de rêve, il y aurait un musée de ce que Porsche était et n’est plus.

Sans concurrence, Porsche cesserait d’être une marque spéciale et deviendrait une marque «commune». Après une période de plus grand retrait du monde de la compétition, décidé par Wendelin Wiedeking, directeur exécutif de Porsche entre 1993 et ​​2009 – non, je ne vous ai pas encore pardonné d’avoir annulé le programme retour Le Mans avec la 9R3 -, la marque allemande ne s’est jamais éloignée de ce qui a toujours été son environnement naturel: la course.

J’irai même plus loin: Porsche sans compétition n’est pas Porsche, c’est autre chose. Et qui donne plus de 100 mille euros pour une voiture ne veut rien. Et si j’avais donné l’exemple de Porsche, j’aurais pu en donner beaucoup d’autres.

Quelqu’un doute-t-il que le programme de compétition de Toyota ait beaucoup contribué à l’image du système hybride de la marque? Même s’il n’y a pas de lien direct entre la toute-puissante Toyota TS050 Hybrid et la sympathique Yaris. Je n’ai pas de doutes.

Et nous pouvons donner l’exemple d’une autre marque, dont le nom commence par «Alfa» et se termine par «Romeo». Mais je ne dirai pas ce que c’est. Si je le faisais, je devais écrire un autre texte. Alors, on prend rendez-vous pour la semaine?