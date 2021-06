Le spin-off de Rogue One, Andor, fait venir la star de Tchernobyl, Robert Emms

Lucasfilm et Disney Voleur un retombées Andor semble juste continuer à grandir après avoir ajouté Robert Emms à sa distribution. L’acteur est surtout connu pour ses rôles dans Ses matériaux sombres et Tchernobyl, mais on ne sait pas encore qui il joue à part qu’il s’agit d’un personnage secondaire. Il rejoint Diego Luna, Denise Gough, Stellen Skarsgard – qui a également joué dans Tchernobyl avec Emms – Fiona Shaw et Kyle Soller dans le Guerres des étoiles série qui est actuellement en tournage au Royaume-Uni.

La série sera une autre exclusivité Disney +, s’ajoutant à la liste déjà longue d’émissions basées sur la franchise à venir sur la plate-forme au cours de l’année à venir, et reprend l’histoire de Cassian Andor avant les événements qui se déroulent dans le Voleur un film. Luna reprendra son rôle du titulaire Andor du film, construisant encore un autre conte sur le monde en ramification continue de Star Wars. Nous sommes déjà proches de la série Obi-Wan Kenobi, et il y a des rumeurs selon lesquelles plusieurs autres sont actuellement explorées.

La série devrait comporter 12 épisodes au cours de sa première saison, réalisés principalement par Toby Haynes avec des épisodes également réalisés par Ben Caron et Susanna White, à partir des scripts de Stephen Schiff et Tony Gilroy. Guerres des étoiles le fidèle Neal Scanlan travaillera à nouveau sur les effets de créatures et de droïdes dans la série, comme il l’a fait dans tous les films de Disney. Guerres des étoiles films, y compris Voleur un et Solo. Avec Le Mandalorien étant si bien reçu, on s’attend à ce que d’autres séries liées à la franchise fassent de même, de la même manière que le succès continu de leurs spin-offs Marvel.

Robert Emms peut être nouveau pour le Guerres des étoiles univers, mais il n’est pas étranger aux productions à gros budget ayant figuré dans le film oscarisé Cheval de bataille et Jurassic World : Royaume déchu. L’acteur de 35 ans a commencé sa carrière en jouant le rôle principal dans la production du Théâtre National de Cheval de bataille, et c’est ici que Steven Spielberg l’a vu et l’a jeté dans l’adaptation cinématographique et lui a donné sa percée dans l’industrie. Il a reçu l’honneur Star of Tomorrow de Screen International en 2011 et les années suivantes, il est apparu dans Kick Ass 2 avec Jim Carrey, Miroir Miroir avec Julia Roberts et Borg/McEnroe avec Shia LaBeouf.

Andor a été initialement annoncé par le PDG de Disney, Bob Iger, en 2018, et a été décrit comme un « thriller d’espionnage » se concentrant sur une période de cinq ans avant les événements de Rogue One : Une histoire de Star Wars. Après de multiples changements dans les tâches d’écriture et de réalisation, en avril 2020, le showrunner original Stephen Schiff avait été remplacé par Tony Gilroy, mais après six semaines de pré-production, la série s’est arrêtée lorsque la pandémie de Covid19 a frappé. Lorsque les choses ont recommencé à bouger, Gilroy n’a pas pu se rendre au Royaume-Uni, ce qui a conduit à faire appel à Toby Haynes pour diriger les premiers épisodes. Le titre de la série a été annoncé officiellement en décembre 2020, tout comme la date de sortie en 2022. La liste de distribution actuelle de la série contient plus de 200 membres de la distribution nommés et plus de 6 000 figurants supplémentaires. Cette histoire est originaire de Deadline.com.

