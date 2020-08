Le Spectrum, plus vivant que jamais: cette merveille est TZXDuino, une carte Arduino dans une cassette pour charger le logiciel dans le ZX d’origine

Heureux émulateurs. Grâce à eux, nous pouvons profiter de manière simple et abordable d’une énorme quantité de logiciels disponibles pour les vieux ordinateurs qui ne sont pas toujours faciles d’accès. Bien que sur le marché de l’occasion, nous pouvons obtenir un Sinclair Spectrum, un SEGA Mega Drive ou un Commodore Amiga 500 avec une relative facilité, parmi d’autres machines classiques qui ils ont encore beaucoup à offrir, tous les fans de l’informatique classique n’y ont pas accès.

Les émulateurs sont un outil très précieux qui favorise à la fois le plaisir et la préservation des logiciels classiques, mais pour de nombreux passionnés, l’expérience ultime nécessite le reproduire sur du matériel d’origine. Ce n’est généralement pas l’option la plus pratique, cela ne fait aucun doute, mais c’est la seule façon de savourer la même expérience que ces équipes classiques nous ont offert à leur apogée.

L’artefact qui joue dans cet article est un petit travail d’orfèvrerie qui nous permet d’exécuter des logiciels stockés sur une carte micro-SD dans un ZX Spectrum original

Cette prémisse est justement ce qui donne du sens à l’artefact que met en vedette dans cet article, un petit travail d’orfèvrerie qui nous permet d’exécuter des logiciels stockés sur une carte micro-SD dans un ZX Spectrum original. Le mérite est qu’Andrew Beer et Duncan Edwards, les responsables de ce projet, ont réussi à introduire toute l’électronique à l’intérieur d’une cassette identiques à celles utilisées par un Spectrum, mettant entre nos mains la possibilité de recréer l’expérience que nous proposait cette mythique machine 8 bits dans les années 80 et début 90.

Ce n’est que de cette manière qu’il est possible de garder intacts cette saveur périmée et les délicieux tracas qui accompagnaient le chargement du logiciel à partir de cassettes qui étaient à des années-lumière de l’infaillibilité du support Blu-ray Disc et de la mémoire SSD que nous utilisons aujourd’hui.

TZXDuino = ZX Spectrum + Arduino + expertise (beaucoup d’expertise)

Le cœur de ce projet, comme nous l’avons anticipé à partir du titre de cet article, c’est arduino, cette plate-forme gratuite de développement de matériel et de logiciel dont nous avons parlé en détail dans d’autres articles, que nous vous suggérons bien sûr de consulter si vous ne la connaissez pas. La liste qui comprend les composants à utiliser et la procédure à suivre pour mener à bien ce projet sont compilées en détail sur la plateforme GitHub.

Le fichier PDF que nous lions ici contient les instructions d’assemblage des composants électroniques et, bien que ce ne soit pas une procédure excessivement compliquée, la vérité est que nécessite une certaine expertise et que l’on se sent à l’aise de souder. Même ainsi, quiconque est enthousiasmé par l’idée d’assembler son propre TZXDuino afin de dépoussiérer et de profiter à nouveau de son ancien Spectrum, ne désespérez pas: avec un peu de patience et un désir d’apprendre, vous pouvez atteindre votre objectif.

Vous pouvez voir le résultat final de ce projet dans la photographie que nous publions sous ces lignes: une cassette qui peut être lue par n’importe quel spectre cela fonctionne toujours correctement. Bien sûr, sur la carte micro-SD, nous pouvons stocker une collection complète de programmes et de jeux qui continuent à être très agréables tant que, oui, nous sommes en mesure d’accepter les limites d’une machine vieille de près de quatre décennies. Si nous le faisons, nous pouvons à nouveau être témoins de la grandeur de l’un des ordinateurs classiques les plus mémorables.

